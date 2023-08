Tamara Gorro y Ezequiel Garay se han convertido en dos de los grandes protagonistas del martes. Pese a haber puesto punto final a su matrimonio durante el pasado mes de diciembre, son muchos los indicios que apuntan a que la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ y el exfutbolista podrían haber dado una segunda oportunidad a su historia de amor. Algo a lo que ahora ha reaccionado la influencer en sus redes sociales de una manera un tanto peculiar.

Vídeo: @tamara_gorro Instagram

Para poner el broche de oro a la tarde, Tamara Gorro ha cogido su teléfono móvil para interactuar con su “familia virtual” y hacer referencia a la cala en la que ha pasado la jornada del martes. Un momento en el que también ha dejado entrever que no ha ocurrido ningún cambio especialmente reseñable en su vida del que tenga que hacerse eco: “La Gorris si alguna vez os tiene que decir algo y así lo considere, aunque no tenga obligación, lo haré. ¿Vale?”, aseguraba. Unas palabras con las que aclara que, por ahora, no ha retomado su matrimonio con el deportista.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay, ¿reconciliación a la vista?

Sin embargo, sus palabras no parecen ser suficientes para convencer a sus dos millones de seguidores. No cabe duda que, en las últimas semanas, la creadora de contenido ha llevado a cabo una serie de movimientos que la han acercado al que fuera su compañero de vida. Algo de lo que se ha hecho eco 'La Cuernis' a través de sus redes sociales, en las que ha compartido una serie de instantáneas en las que puede verse cómo ambos cenan en un espectacular restaurante con música en directo.

Pero las muestras de cariño entre Tamara y Ezequiel no quedan ahí. Después de la degustación romántica, la expareja salía a pasear mientras sus manos se rozaban para coger fuerzas y, un día más tarde, surcaban las aguas cristalinas de Ibiza a bordo de un lujoso barco. Una serie de planes de los que Gorro se había hecho eco previamente en su Instagram, aunque sin dejar ver a sus fans que quien la acompañaba no era otro que el que fuera su marido.

Aunque desde su ruptura la influencer y el exjugador dejaron claro que iban a mantener una muy buena relación por la década de amor que les había unido y por sus dos hijos en común, lo cierto es que su vínculo parece haber ido más allá. Tanto es así, que en esta escapada no ha habido ni rastro de sus hijos, lo que indica que los pequeños de la casa se han quedado con algún familiar para que Gorro y Garay puedan dar rienda suelta a su cariño y quién sabe si volver a enamorarse.

Por si fuera poco, a esto se suma que, hace tan solo unos meses, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se compró una casa en la isla Pitiusa mencionada, la cual le ayudó a decorar Ezequiel. Este domicilio se ha convertido en la perfecta vía de escape para Tamara a la hora de encontrar allí la paz cuando lo necesita. Además, también podría ser el escenario perfecto de una reconciliación que, por ahora, no parecen querer hacer pública ninguno de los dos protagonistas.

1 de 3 Muchos indicios apuntan a una reconciliación entre Tamara y Ezequiel 2 de 3 La expareja se ha dejado ver en actitud cariñosa en Ibiza 3 de 3 Pero Gorro ha querido poner fin a todos los rumores