Tamara Gorro lleva unas horas siendo personaje de actualidad después de anunciar la ruptura de Ezequiel Garay. A pesar de que no pasa su mejor momento personal, la ‘influencer’ no ha querido dejar de cumplir con sus compromisos profesionales y acudía durante la noche de este lunes a la fiesta de Navidad organizada por Atresmedia en pleno centro de Madrid. Lo hacía después de hablar en el plató del programa en el que colabora, ‘Y ahora Sonsoles’.

A esta fiesta acudía con la compañía de dos amigos, que no quisieron separarse de ella en estos momentos tan delicados. Se mostraba sonriente, lo que hacía ver que estaba dispuesta a olvidar la mala racha que atraviesa y desconectar con personas que le tienen mucho cariño en su puesto de trabajo como colaboradora de televisión.

La ‘influencer’ acude a la fiesta de Atresmedia para desconectar

Vestida totalmente de negro, Tamara Gorro quería reírse un rato con compañeros de trabajo y no dudaba en dejar a sus hijos con Ezequiel Garay para poder acudir a esta fiesta de Navidad. Lo hizo después de haber hablado en el plató del programa en el que colabora de su situación personal. Tamara Gorro quiso aclarar que a pesar de haber dicho en el comunicado que no quería hablar sobre este tema «y ahora hay gente que le pueda extrañar que yo entre por teléfono en un programa», cree que se lo debe a su programa y es la única vez que va hablar sobre su separación. De hecho, no quiere que ocurra como la anterior vez, cuando anunció su primera ruptura.

«Una tiene que aprender de sus errores y estamos acostumbrados a culpar a los demás. Yo no voy a culpar a nadie. La anterior vez que no era un divorcio sino una separación y un espacio, yo cometí el error de hablar más de la cuenta. Él lo sufrió mucho y yo lo que menos quiero es que sufra porque no se lo merece por eso esta vez he decidido no contar nada. Nada. Así no se puede decir, no se sabe nada. Yo creo que yo soy la responsable de que públicamente pueda haber repercusión o no. A él no le gusta hablar públicamente y es respetable. Yo tengo esa doble responsabilidad», decía al respecto, asegurando que para ella, la actuación de la primera vez, no fue la más correcta.

Reaparece sonriente a pesar de la delicada etapa que atraviesa

Unas horas antes, era Tamara la que anunciaba la triste noticia a través de sus redes sociales con un comunicado: «Ezequiel y yo hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien. Es algo muy DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente compresión y respeto. Gracias».