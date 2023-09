La reacción de Tamara Gorro tras ser pillada con Ezequiel Garay

Suenan rumores, cada vez más fuertes, de una posible reconciliación entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay. La expareja se ha dejado ver junta en el aeropuerto y todo parece indicar que regresaban de una estancia en Ibiza. "¡Vaya cazada, vaya cazada!", exclamaba la 'influencer' al ser preguntada por una reportera. Ella ha preferido no desmentir, ni confirmar las especulaciones. "Cuando yo tenga algo que considere que lo tengo que decir, lo haré, ya me conocéis", indicaba. ¡Dale al play y no te pierdas su divertida reacción!

Vídeo: Europa Press

Tamara Gorro ha subrayado que aclarará todo lo que estime oportuno vía redes sociales porque se debe a su querida familia virtual. "No me gustan los juegos, no soy partícipe de eso". El argentino y la influencer, que tomaron caminos separados en diciembre del año pasado después de una década de matrimonio, vuelven a mostrarse unidos. Aunque por el momento ambos optan por ser prudentes, parece que retoman su historia de amor. La ruptura fue dolorosa y coincidió con un tiempo delicado para la 'influencer' quien fue diagnosticada con depresión.

La escapada a Ibiza de Tamara Gorro y Ezequiel

A pesar de su separación, la expareja siempre ha presumido de mantener una estrecha relación. Se han dejado ver juntos en distintas ocasiones junto a sus dos hijos, Shaila y Antonio. Han realizado una reciente escapada a Ibiza. La fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha comprado una casa en la isla y el exfutbolista le ha ayudado en la decoración. Ambos eran fotografiados en actitud cómplice, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Tendremos que esperar a que los protagonistas se pronuncien para saber si se dan una nueva oportunidad.