Tamara Gorro no está pasando su mejor año. La influencer además de atravesar una depresión de la que lucha por salir, estaba perdiendo mucho peso y desconocía el motivo. «Cada cosa que ingiero lo vomito», decía. Una situación por la que se ha puesto en manos de los médicos y es que llevaba semanas queriendo saber el motivo por el que sufre este problema digestivo. Este martes será operada de urgencia, tal y como ella misma ha contado: «Me he enterado hace muy poco de esta noticia, que es que hoy tengo que bajar a quirófano. Sabéis que llevo con problemas digestivos muchísimo tiempo, pero desde que estoy enferma, mi bajada de peso no es solo por mi problema que tengo».

Vídeo: Redes sociales

El equipo médico que la ha valorado ha decidido que deben quitarle la vesícula, ya que está «muy pequeñita y engrosada», evitando así un problema de salud futuro. Positiva y confiada en que todo saldrá bien, Tamara Gorro será intervenida con anestesia general: «Os quiero mucho, va a salir todo perfecto». Quienes a buen seguro le habrán acompañado en este proceso son sus pequeños y Ezequiel Garay, con el que tiene una excelente relación, a pesar de que su matrimonio está en stand by.

Tamara Gorro se encontraba realizándose un chequeo cuando los doctores han descubierto que su problema no estaba relacionado con la salud mental, sino con la vesícula. «No os enfadéis conmigo. Hoy me pasa esto, mañana lo otro, pero bueno a todos les pasa algo. No he querido contar nada hasta ahora porque sinceramente me da hasta vergüenza y también que me he enterado hace muy poco de esta noticia y es que hoy tengo que bajar al quirófano dentro de muy poquito«, ha relatado Tamara en un vídeo en el que ella aparece en la habitación del hospital en el que está ingresada. Enfundada ya en el pijama hospitalario y junto a una foto con sus hijos y dos dibujos de ellos, Tamara no parece tener ningún temor a la intervención.

Pasó de 64 a 52 kilos

Los facultativos han tomado la decisión de extirpar la vesícula biliar para así zanjar todos los problemas digestivos que Tamara Gorro llevaba arrastrando desde hacía meses. «Ellos creen que van a solucionar el problema pero, en caso de no solucionarlo, vamos a evitar un problema en un futuro mayor», ha contado a su familia virtual, a la que ha querido tranquilizar mostrando una actitud muy optimista. Fue a principios de marzo cuando ella dio datos alarmantes, pues contó que había perdido 12 kilos en tiempo récord, lo cual le había llevado al hospital en varias ocasiones: «Desde que estoy malita he perdido muchísimo peso y cada vez he perdido más. Estaba en 64 kilos y he llegado a pesar 52 kilos. Como, pero hay algo que me provoca echarlo. Después del cumple de los niños, ya no podía levantarme».

En enero esta situación ya existía. En los días posteriores a su ruptura con Ezequiel Garay explicó que el psiquiatra le había ajustado la medicación para poder descansar y habló de su pérdida de peso, la cual se había disparado al contar públicamente el mal momento que atravesaba. Lejos de querer maquillar sus sentimientos, Tamara siempre ha procurado ser sincera con sus seguidores, demostrando que es tal y como se ve a través de la pantalla. «He aprovechado este descanso para comer. He perdido muchísimo peso, el otro día cuando me pesé eran 7 kilos y una persona tan delgada como yo…os podéis imaginar», dijo entonces.

