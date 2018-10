Tamara Gorro, muy criticada por la celebración de cumpleaños de su hija

Tamara Gorro ha vuelto a convertirse en protagonista de una polémica. Y es que el hecho de que comparta todo con su “familia virtual” (como llama a sus seguidores), le trae de vez en cuando algún que otro problema. Después de unas semanas de tranquilidad, Tamara Gorro ha vuelto al foco de la noticia.

El motivo que le ha llevado a ser muy criticada en las redes sociales en su decisión de hacer una gran fiesta a su hija Shaila, que acaba de cumplir tres años. “He montado una fiesta espectacular para mi hija Shaila, porque mi hijos se lo merecen todo. La única condición era que todas aparecieran vestidas de princesa, porque vamos a entrar a un cuento”, anuncia la colaboradora de televisión en el comienzo del vídeo que ha publicado para mostrar cómo fue la celebración.

Niñas vestidas de princesa, una alfombra rosa que llevaba a un gran castillo, pasteles, golosinas, globos y todas las princesas de Disney han sido algunos de los detalles del tercer cumpleaños de la hija mayor de Tamara Gorro. La sirenita ha sido la invitada de esta gran fiesta y los niños han tenido le suerte de pintarse la cara para convertirse en personajes Disney.

Una entrada flanqueada por dos columnas de globos

Las princesas Disney han sido las protagonistas de la fiesta de Shaila, una sorpresa que no se esperaba. Tamara Gorro ha querido mantener en secreto esta gran celebración y la cara de su hija lo decía todo. En esta fiesta han estado presente todos los familiares de la pequeña y algunas amigas de cole, así como sus primas, que son protagonistas a veces de algunas publicaciones de la ‘influencer’.

Shaila no podía creerse lo que sus padres le habían preparado para su cumple

Pasteles con las princesas Disney

La Sirenita ha visitado a Shaila y sus amigas

Tamara Gorro ha querido compartir esta celebración con su “familia virtual” a través de un vídeo muy profesional, que ha colgado en su exitoso canal de YouTube. Se trataba de una gran merienda, donde todo estaba cuidado al detalle: mesas con cojines en forma de corazón, diademas con coronas y globos.

Todo estaba cuidado al detalle

Aunque cuenta con numerosos seguidores fieles, que la apoyan siempre, pase lo que pase, Tamara Gorro llevaba tiempo sin enfrentarse a las críticas de una minoría. Y es que muchos han criticado la decisión de hacerle una fiesta así a su hija, algo que ha querido compartir con sus seguidores a través de Instagram Stories.

“Estoy leyendo unas cosas… ‘qué exageración para un cumpleaños de tres años, ‘qué barbaridad’, ‘qué locura’. No tengo que dar explicaciones a nadie, es alucinante. Yo me pregunto si tú, la que criticas, pudieras hacer un cumpleaños así a tu hija, no lo harías? Sí, y si dices lo contrario, mientes”, comienza explicando muy enfadada en uno de sus vídeos.

Tamara Gorro ha recibido numerosas críticas a través de las redes sociales

“Mi madre me ha hecho siempre cumpleaños con una mesita, con una merienda, unas piñatas, y me lo he pasado igual de bien. Yo no he tenido este tipo de fiestas, pero ahora estoy en un momento en el que puedo hacerlo, y lo hago. Prefiero quitarme yo de una cosa, para que él o ella lo tengan. Creo que todo el mundo lo haría si pudiera. No sé si el año que viene podré hacerlo, pero he podido. No hay mayor felicidad que la de mis hijos”, ha continuado explicando.

Tamara Gorro disfruta mucho preparando eventos para la gente que quiere: “Esa ilusión es la que me llena, es increíble. Ojalá todos los niños de este mundo tuvieran este tipo de fiestas. Aquí la Gorro se va a seguir comprando la ropa en un chino o donde le de la gana. Seguiré ahorrando y trabajando sin parar, pero a mis hijos les daré lo mejor del mundo. Lo que haría cualquier persona”, ha querido zanjar la polémica.

Una felicitación preciosa

Tamara Gorro siempre felicita con una bonita dedicatoria a sus familiares, y con Shaila no iba a ser menos: “Cierro los ojos y retrocedo tres años atrás. Ese momento en el que me dijeron que llegarías a nuestras vidas. De repente estaba viajando a EEUU para verte nacer. Y cuando te tuve en mis brazos me dije y juré de por vida muchas cosas: Por ti la espera había merecido la pena. Por ti descubrí el amor incondicional. Por ti supe lo que era la felicidad. Me juré protegerte de por vida. Me juré hacerte la niña más feliz del mundo. Me juré agradecerte eternamente lo habías hecho por mi. Y ahora te juro por siempre que volaremos juntas y nunca me separaré de tu lado. Gracias ratita mía, gracias por transformar mis días oscuros en los mejores, gracias por no dejar que mi sonrisa desaparezca, gracias por existir”.