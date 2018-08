¡Qué ilusión! A sus 31 años Tamara Gorro ha conseguido cumplir uno de sus sueños de la infancia, conseguir una muñeca igual que ella. Un regalo que le ha llegado a través de su madre, Esther Núñez, y que ha demostrado que por los hijos se hace cualquier cosa, aunque se tarde un tiempo.

Algunos meses después de recibir el juguete la colaboradora televisiva ha decidido compartir una fotografía con sus miles de seguidores de su versión de plástico. Se trata de una muñeca a su imagen y semejanza que está inspirada en uno de sus mejores looks, el que llevó a la boda de su amigo Kiko Rivera. Una cita a la que acudió con un favorecedor vestido de color rojo diseñado por ella misma y que ahora tiene su versión mini.

“¡Gracias mami! Hace meses me hizo este regalo mi mami, siempre quise una muñeca como yo y claro, las madres ahí están para conseguir todo”, comentaba la que fuera participante de ‘Supervivientes’ con mucha emoción.

A pesar del entusiasmo y la emoción con que Tamara presentó a la muñeca la publicación se llenó rápidamente de mensajes llenos de críticas de unos pocos haters, que argumentaban que se parecían más bien poco. Lejos de callarse, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no dudó en contestarles.

“Para otra muñeca que te hagan, procura que aparte del color del vestido se parezca más a ti”, le escribía uno de los ‘haters’, al que la mujer de Ezequiel Garay respondía contundente: “¡Vale! ¡Y si hay alguna muñeca que saquen con neuronas pido que te la regalen a ti!”. De hecho, Tamara grabó un video para sus Stories en el que no se mordía la lengua, llamando “petardas” a todas aquellas que no tienen nada mejor que hacer que criticarla: “Mira querida, ¡si mi madre me ha regalado una mierda, me la planto en la cabeza y aplaudo! Me ha quedado muy fino, pero es que con las madres… ¡Cuidado!”.