Tamara Gorro, ingresada: "Me opero la nariz"

Han pasado unos días desde que Tamara Gorro anunció que tenía que pasar por quirófano de manera inminente. La influencer suele comunicar prácticamente 'in situ' a sus dos millones de seguidores todos y cada uno de los movimientos a los que se somete su vida, y en esta ocasión no iba a ser distinto. Es por ello que, hace tan solo unas horas, la ex de Ezequiel Garay ha ingresado en el hospital para operarse y poner fin a un problema que ha ido arrastrando y que ha empeorado con el paso del tiempo.

La operación a la que se ha sometido Tamara Gorro es una rinoplastia. Así lo ha contado la propia creadora de contenido en un vídeo en el que aparece ataviada con la típica bata sobre una de las camillas del Hospital San Francisco de Asís, dispuesta a entrar en quirófano en cuestión de minutos: “Dios mío, ya no hay vuelta atrás. O sí, pero no quiero. Son las 8 de la mañana y a las 8:30 bajo al quirófano, ahora viene el anestesista. No he dormido nada de los nervios”, comenzaba indicando, para después aclarar que aunque tiene ese sentimiento, también tiene “ganas” de someterse a esta intervención quirúrgica en la que su nariz cambiará completamente su apariencia.

Unas horas después de la operación, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha reaparecido en su cuenta de Instagram para tranquilizar a su ‘familia virtual’. Tamara ha compartido una imagen con el pulgar hacia arriba en señal de bienestar: “Todo ha salido bien familia virtual. Ahora toca descansar y recuperarse. GRACIAS por preocuparos. OS QUIERO siempre.”, ha escrito la segoviana a través de stories, dejando entrever que ha iniciado un proceso de recuperación del que irá dando detalles a sus seguidores como de costumbre.

Las redes estallan contra Tamara Gorro por su rinoplastia

Cabe destacar que no es la primera vez que Gorro pasa por quirófano, y concretamente en el hospital madrileño mencionado. La influencer confió en los profesionales de este centro médico cuando tuvo que ser intervenida de urgencia para extirparle la vesícula. Una operación totalmente inesperada tanto para sus fans como para ella y que nada tiene que ver con esta última, que ha sido totalmente planificada.

Aun así, hay quienes no creen que esta rinoplastia pueda mejorar la salud de Tamara. A través de la publicación de la protagonista, muchos usuarios han expresado su parecer al considerar que se trata de una intervención estética. Sin embargo, algunos rostros conocidos como el de Cristina Cifuentes o Mar Montoro han aprovechado para mandar todo el ánimo posible a la de Segovia en los momentos previos a su operación. “Ya verás como todo sale genial y en unas semanas ya podrás respirar bien” o “Todo va a ir genial, pero no te hacía falta”, han sido algunos de los alentadores comentarios que la influencer ha recibido y que a buen seguro le ayudarán a superar el postoperatorio cuanto antes.