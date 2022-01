Tamara Gorro ha cumplido este martes 35 años y, aunque no lo hace con el mejor ánimo, se ha levantado de la cama para celebrarlo con todos aquellos que la quieren. Si bien anunció en sus redes sociales a comienzos de año que ella y Ezequiel Garay se daban un tiempo en su matrimonio, el futbolista ha reaparecido con ella en una fecha tan especial. «Si no está en mi cumpleaños sí que me divorcio», ha dicho entre carcajadas. Lo celebrará con sus íntimos, irá a recoger a sus hijos y soplará las velas con su familia, no obstante, con quien ha comenzado su día es con Ezequiel. Ambos se han dirigido a un centro de adiestramiento en el vehículo de él, aunque no han dado demasiados detalles acerca de qué iban a hacer en su interior. «Más bien es una sorpresa para él», ha dicho Tamara a las puertas.

Vestidos ambos con outfit deportivos y él con muchas menos ganas de hablar frente a la prensa, lo cierto es que es que desprenden buena sintonía. Si bien Tamara anunció que se daban un impasse en su matrimonio, han seguido viéndose tanto con sus pequeños como en solitario. Tienen muy buen rollo y siguen sintiendo hacia el otro un tremendo cariño, prueba de ello, cuando Ezequiel Garay salió en defensa de Tamara Gorro al verla desbordada en televisión. «Estamos contigo en este camino duro y complicado para ti, no te vamos a dejar sola. Porque todos los días luchemos por volver a ver esa sonrisa en tu cara, te mereces ser feliz siempre», dijo. De este modo, volvió a dejar claro que pasara lo que pasara él nunca la soltaría de la mano y es que han estado 12 años juntos y han vivido infinidad de momentos especiales cuando todavía estaban juntos.

La empresaria ha contado este martes en sus redes sociales la sorpresa que le ha preparado su madre: un salón lleno de globos. Agradecida por cada gesto y por el apoyo que supone para ella, le ha dedicado a ella y a su entorno un post en el que explica lo necesarios que son en su día a día. «Mi entorno más cercano, amigos y familia… gracias por no soltarme jamás. Sois mi bastón. ¡OS AMO A TOD@S! PD: gracias mamá por preparar esta preciosidad al despertarme«, ha escrito. Pero, ¿y sus hijos? Al parecer, según ha comentado la propia Tamara, le han dado una taza, ya que saben lo importante que es para ella el café cada mañana, un detalle que a ella la ha enamorado todavía más.

(Noticia en elaboración)