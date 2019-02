Tamara Gorro narra la lucha de su duro proceso de maternidad

4 Ha conseguido formar una familia estupenda al lado de Ezequiel Garay

La colaboradora quiso ser madre biológica, algo que no pudo cumplir. Sin embargo, no perdió las esperanzas y finalmente cumplió su sueño recurriendo a la gestación subrogada, para dar la bienvenida a su hija Shaila en Estados Unidos. No pudo ser más feliz y no paró de compartir con sus seguidores el crecimiento de su pequeña.