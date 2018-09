Tamara Gorro se desnuda por completo

4 Un mensaje contundente

La empresaria y escritora ha querido acompañar su imagen mas valiente con un mensaje que constituye toda una declaración de intenciones: “🦋MUJER EN LIBERTAD🦋. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre.#mamamolona #libertad #👑”