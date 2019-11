5 Muy hinchado, sin saber el por qué

Después de estar en el hospital unas horas, Tamara Gorro mostraba su desesperación por lo ocurrido en su Instagram Stories. Sin poder parar de llorar, explicaba qué había pasado: «Familia virtual… tengo un disgusto… No sabéis la llorera que he tenido en el hospital. Me han pinchado un poco. Me han apretado un poco y he visto las estrellas. Llorando, mareada… y no salía nada. Ya no sé qué mierda tengo aquí en el dedo…», ha empezado explicando nada más salir de urgencias.