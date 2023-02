Tamara Gorro defiende a Cristina Pedroche de las feroces críticas recibidas durante su embarazo

Estás muy delgada. No puedes hacer ejercicio. Tienes que comer más sano. No cojas tanto peso. Apenas tienes barriga o te estás poniendo gorda. Estos son algunos de los comentarios a los que se tiene que enfrentar casi a diario Cristina Pedroche desde que saliera a la luz que está embarazada de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Dabiz Muñoz. La presentadora ha dado algunos detalles sobre esta feliz etapa, mientras que otros ha preferido guardárselos para ella. Sin embargo, haga lo que haga siempre se le critica y su perfil de Instagram se ha convertido en un hervidero de comentarios hirientes y de críticas destructivas. Esto ha llevado a algunas de sus compañeras y amigas, como es el caso de Tamara Gorro, a tomar cartas en el asunto y salir en su defensa.

Este miércoles 22 de febrero, el Teatro Real se ha engalanado para celebrar La Gala Top 100 Mujeres en España, presentada por Eva González. Se trata de un evento anual que celebra los logros de mujeres que han hecho contribuciones significativas a sus campos y a la sociedad española en su conjunto. Sstá organizado por Mujeres & Cia, una organización española que promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino, Atresmedia y la revista MagasIN de El Español. Han sido muchas las mujeres que han acudido a esta gala, entre las que se encontraba Tamara Gorro, que no ha dudado en pararse con la prensa que se encontraba en las inmediaciones de la Plaza de Oriente.

Siendo un día dedicado a la mujer, Tamara Gorro ha salido a defender a su amiga: "Cristina y yo nos apoyamos mucho moralmente. Yo sabéis que tengo palabras preciosas para ella porque es un tía espectacular. Principalmente por dentro, por fuera ya sobran las palabras. Pero me dolió tanto leer lo que puso. Pero ¿por qué? Con lo que vales, se lo ha currado ella, a Cristina no se le ha regalado nada. ¿Sabes qué te digo? Que es muy mala la envidia. No a ella, sino en términos generales. Si tú estás embarazada lo normal es que te salgas estrías, que engordes, que te aparezca todo lo que nunca has tenido. Es que se te deforme la cara. Quiero decir, que hay tanta maldad, que hasta eso lo criticamos", comienza diciendo la presentadora.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, Tamara Gorro se muestra muy enfadada con las críticas que su amiga y compañera está recibiendo: "Está haciendo lo que le da la gana, que es lo que tiene que hacer. No quiero compartir, no comparto. Quiero compartir, comparto. Es que esto es así. (...) Yo creo que no se recibe tanta crítica como la que está recibiendo", dice.