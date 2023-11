Tamara Gorro confiesa cómo fue su divorcio con Ezequiel Garay

Aunque han sido muchos los rumores que han apuntado hacia una reconciliación, Tamara Gorro y Ezequiel Garay permanecen divorciados. El matrimonio decidía poner punto final a su historia de amor hace casi un año e informaba de ello a su ‘familia virtual’: “Ezequiel Garay y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar, el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero halar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto. Gracias”, escribía la influencer. Ahora, meses después ha vuelto a tomar la palabra para hacer referencia a cómo fue el momento en el que tuvo que firmar los papeles de la separación con el exfutbolista.

La influencer se sincera sobre su ruptura con Ezequiel Garay

En plena recuperación tras haberse sometido a una rinoplastia, Tamara Gorro ha cogido su teléfono móvil para interactuar con sus dos millones de seguidores en Instagram: “Me sentí destrozada. Estaba muy mal, muy mal, muy mal”, ha comenzado indicando. Además, ha asegurado que cuando salió del juzgado se puso a llorar al pensar en cómo sería su vida sin la persona que la había estado acompañando durante más de diez años.

“Creo que no es agradable, a no ser que sea todo lo contrario y digas ‘qué maravilla, me he quitado un peso de encima’. Pero en mi caso particular era como de mucha pena”, ha contado en sus stories, visiblemente apenada por el paso al frente que dio a la hora de querer comenzar una nueva etapa sin Ezequiel Garay. Unas palabras con las que aclara que, pese a los comentarios que indicaban que entre ellos había habido un nuevo acercamiento, por ahora no tienen intención de retomar su romance: “Estoy divorciada: juzgado, papel y juez, no separada. Soy una persona soltera igual que Ezequiel. De aquí en adelante no tengo por qué decir nada. Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, allá tú, adelante, eres libre”, señalaba hace semanas.

El problema de salud mental al que Tamara Gorro hizo frente

No hay duda de que esta ruptura marcó un antes y un después en la vida de Tamara. Pese a haber formado con Ezequiel uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, ambos optaban por tomar caminos separados, lo que afectó a la creadora de contenido en su salud mental. Tanto es así, que incluso tuvo que comenzar un tratamiento psiquiátrico a consecuencia de la presión social que sentía por haber dado un giro de 180 grados a su rutina habitual: “Basta ya, no puedo más, estoy enferma y me está costando mucho todo”, revelaba, dando así un golpe en la mesa sobre su compleja situación.