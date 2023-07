El 28 de julio de 2022 es una fecha que Tamara Gorro recuerda con especial dolor. Ese día murió su princesa, la hija de unos amigos a la que consideraba un miembro más de su familia. Valeria nos dejó víctima de cáncer cuanto tenía tan solo nueve años. Con motivo de este amargo primer aniversario de su fallecimiento, la 'influencer' le ha dedicado una preciosa carta.

"Mi princesa, la niña de la eterna sonrisa… Así es como durante nueve años te he disfrutado y a día de hoy te recuerdo, sonriendo.

¿Sabes?, tengo rabia y también tristeza, pero no sólo hoy porque es una fecha señalada. Todos los días desde que volaste en mi vive esa sensación. Pero, ¿sabes otra cosa?, que puede más la Paz y fuerza. Tú viniste a este mundo para hacer un trabajo muy grande, sacar a cada persona la parte más bonita de su ser, y conmigo lo conseguiste mi vida".

"Me ayudaste y enseñaste más que nadie con tan corta edad. Por eso prevalece en mí esas dos sensaciones, entre otras muchas positivas.

Hermosa mía, no hay día que no te recuerde, que mire al cielo y te busque en esa estrella que brilla e ilumina el cielo, desde hace un año una mariposa blanca aparece de manera constante frente a mis ojos. No sabes que las horas que nos tiramos mamá y yo hablando de ti, recordándote, alimentándonos el alma. Gracias por tanto, porque aún estando de viaje sigues haciendo el bien. Hermosa mía, cuando yo me convierta en mariposa te prometo que haremos ese viaje a Londres que nos quedó pendiente. Mientras tanto desde este mundo seguiremos luchando por uno de tus deseos, encontrar la cura para ese bicho y ayudar a todos los príncipes y princesas. TE QUIERO MI PRINCESA".

Las reacciones a la carta de Tamara Gorro

La legión de fans de la 'influencer' han respondido de inmediato a esta sentida carta. Un sinfín de comentarios a modo de tributo se podían leer en su muro. "Valeria siempre está en nuestros corazones, sigue volando alto princesa", indicaba una fan. "La princesa de la sonrisa eterna. Te queremos princesa, millones de besos al cielo. Te recordamos siempre", manifestaba otra.

Tamara Gorro ha acompañado su carta de un emotivo vídeo en el que repasa algunos de los momentos más significativos que vivió con la pequeña. No solo ella, también sus hijos, Shaila y Antonio. "Hoy nos toca a nosotros cantar al cielo por ti", subrayaba.