Tamara Gorro y Ezequiel Garay anunciaron el pasado mes de diciembre su ruptura definitiva. Tras 10 años juntos y dos hijos en común confesaron que se divorciaban, pero algo podría haber cambiado entre ellos. La extinta pareja ha sido vista paseando de la mano por Roma, de hecho, hay quien asegura que le han visto besándose de forma apasionada en varias ocasiones. Enfadada porque se dé por hecho que se han reconciliado, la colaboradora de televisión estallaba en redes sociales. Sin desvelar en qué punto está exactamente su relación, la modelo ha dejado claro que hará "lo que le da la gana". Pero, ¿qué tienen que decir los protagonistas tras convertirse en virales sus fotografías en Italia?

Tamara Gorro tras ser vista con Ezequiel Garay en Roma: "¿Hago daño a alguien?"

"Hace un tiempo, para mí el suficiente, decidí que las redes sociales iban a dejar de ser una presión para mí. Llega un punto que si no las controlas te llegan a superar. Yo no me escondo, lo que quiera hacer lo hago porque me da la gana. ¿Hago daño a alguien?", comienza diciendo Tamara Gorro. Un discurso en el que se evidencia su indignación y donde, además, ella aclara que ni ella ni su ex han rehecho su vida con otras personas.

Tamara Gorro sobre su posible reconciliación: "Soy una persona soltera al igual que Ezequiel"

Después de 10 meses Tamara Gorro y Ezequiel han sido vistos derrochando complicidad y haciendo gala de una actitud cariñosa entre ellos, eso sí, a casi 2.000 kilómetros de España. "Estoy divorciada: juzgado, papel y juez, no separada. Soy una persona soltera igual que Ezequiel. De ahí en adelante no tengo porqué decir nada. Quien quiera pensar que hemos vuelto, allá tú, piénsalo eres libre. Adelante", continúa la influencer a su familia virtual.

De momento, se niega a dar explicaciones sobre si ha retomado su relación con Ezequiel, con quien tuvo subidas y bajadas antes de confirmar que habían puesto fin a su historia de amor. Prefiere que todo fluya y que nadie opine acerca de su decisión. Ahora su postura es pensar en qué quiere, siéndole indiferente el impacto que ha tenido su ¿segunda oportunidad con el exfutbolista. "Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, bravo. Quien quiera pensar que nos vemos de vez en cuando porque nos apetece estar juntos porque nos echamos de menos, bravo. Quien quiera pensar que vamos poco a poco y no nos queremos adelantar para no cometer los mismos errores, bravo y quien quiera pensar que nunca nos hemos divorciado, pues bravo también", finalizaba.

Si bien terminaba diciendo que "no se tenía que esconder de nada", llama la atención que no mencionara durante su viaje a Roma que su acompañante era Ezequiel. Tamara Gorro compartió fotografías sola en la ciudad del amor, pero en ellas no había ni rastro de su ex. Fueron varios usuarios del universo 2.0 los que pillaron a Tamara con Ezequiel agarrados del brazo o demostrando sintonía, actitud que ha hecho saltar todas las alarmas.

La drástica decisión de Tamara Gorro

Pero Tamara no solo se ha limitado a pronunciarse en sus redes sociales, también ha hecho un movimiento muy llamativo que no ha pasado desapercibido. Nos referimos a que Tamara ha desactivado los comentarios en su último y único post de Instagram de Roma, un álbum de fotos en el que aparece ella sola, fotos que, por cierto, le tomó el padre de sus hijos, Ezequiel.

Fue este verano cuando ambos fueron vistos en Ibiza. Una escapada a la isla pitiusa y donde supuestamente les vieron besándose. ¿Se trata acaso de un nuevo intento para que su matrimonio funcione? Todavía habrá que esperar para tener la respuesta a esta pregunta.