Tamara Falcó y el “desmadre” de su despedida de soltera: “Un tío de verde se empezó a desnudar”

El 8 de julio Tamara Falcó se dará el "sí quiero" junto a Íñigo Onieva en su enlace en El Rincón. La cercanía de la fecha provoca que ambos ya estén inmersos en las celebraciones previas a dicha boda. La Marquesa de Griñón ya ha celebrado su despedida de soltera junto a sus amigas. Estas eligieron el fin de semana del Día de la madre para llevar a la novia a un viaje muy especial a Fátima, lugar de peregrinación para los católicos. Hubo momentos para todo, desde visitar el famoso santuario hasta para una cena con "desmadre" incluido. El pasado sábado le organizaron por sorpresa a la colaboradora de 'El Hormiguero' la degustación de un menú especial en un restaurante tematizado. Aunque esto fue toda una sorpresa para ella, que pensó que "se habían equivocado", todavía quedaban más sorpresas. "Llegó un tío vestido de novia y con la cara verde, me dio un ramo, se empezó a desnudar...", deja caer como quien no quiere la cosa ante la sorpresa de sus compañeros de plató.

Fue uno de los momentos más divertidos e inesperados, por nada del mundo imaginó verse en esa situación: "Era todo temática manicomio, todo muy raro. La comida estaba muy buena. Tomamos vinitos, copas...". El epicentro de la fiesta, como le decía con sorna Pablo Motos, no estuvo en la capilla. El esguince que sufre no impidió que se limitaran solo a esto, su mejora permitió que pudieran hacer planes más allá.

Esta lesión, sin embargo, le salvó de otro de los planes que tenían pensados y que hubiera dejado a todos los medios sin palabras. "Como estaba un poco mal las pude convencer, me querían vestir de bacalao para esconderme de los paparazzis. Está en el chat que tenían, me lo han enseñado. Nadie me iba a dejar pasar así por el control de seguridad. A mi me daba igual si era cool o no, simplemente era incómodo", recuerda entre risas.

-noticia en elaboración-