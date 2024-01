Tamara Falcó vuelve a presumir de viajazo: desconexión en la nieve con Íñigo Onieva

Tamara Falcó llevaba unos días desaparecida de las redes sociales. Ningún evento social al que acudir, ninguna publicación de marca que compartir... Pero cuando vuelve, lo hace con fuerza y para dar envidia a sus casi dos millones de seguidores. La hija de Isabel Preysler ha reaparecido en su perfil de Instagram para presumir del viajazo que se ha marcado a Suiza en la nieve con su marido, Íñigo Onieva. Y lo ha hecho para celebrar una ocasión muy especial.

La escapada a la nieve de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

"Os deseo que tengáis unos felices Reyes y un buen comienzo de año", ha escrito la marquesa de Griñón junto a cinco imágenes de su increíble escapada a la nieve para hacer un "resumen" de sus "días desconectados". Según la publicación que ha compartido la influencer, han pasado su fin de año entre excursiones por las montañas nevadas durante el día y tranquilos paseos y comidas en restaurantes por la noche. A juzgar por sus rostros en las fotos, la pareja se lo ha pasado estupendamente en este idílico viaje en el que han podido desconectar de lo lindo.

Antes de este viaje, Tamara pasó las Navidades junto a su familia. Fue el pasado 23 de diciembre cuando el matrimonio viajó a Miami para estar junto a Isabel Preysler, Ana Boyer y Fernando Verdasco, Chabeli, Enrique y Julio José Iglesias. Después de pasar Nochebuena y Navidad en Florida, la pareja de enamorados puso rumbo a su residencia en la capital, pero decidieron pasar el fin de año en una romántica escapada en la nieve. Precisamente, sobre este tema --dónde iban a pasar las Navidades-- han discutido largo y tendido.

¿Cómo y dónde han pasado las fiestas?

"Discutimos por un montón de cosas, como dónde vamos a pasar las fiestas. Yo digo que las pasemos con mi familia e Íñigo dice que no, que un año con la mía y otro con la suya", explicaba Tamara. Y añadía: "Pasaremos los dos días con mi familia. El año que viene ya tocará con los Onieva. Su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena". Finalmente, los dos han dado su brazo a torcer, ya que pasaron la primera parte de las Navidades con la familia de Tamara y la segunda parte solos ellos dos.

''2023 fue un año estelar lleno de momentos hermosos y memorables. Estoy deseando ver los retos y sorpresas del 2024", escribió Íñigo Onieva en sus redes sociales para despedirse del año. Estas han sido las primeras Campanadas que la pareja ha pasado como marido y mujer después de que su relación sufriese un tormentoso traspié. Ahora, más enamorados que nunca, el matrimonio ha decidido volver a Suiza, ese destino que tanto les gusta, para desconectar y pasar unos días de ensueño.