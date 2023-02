Tamara Falcó visita una clínica ocular: así sale de su cita médica

Quedan pocos meses para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se den el 'sí, quiero', una boda para la que ambos están ultimando detalles. En tiempo récord han tenido que establecer una hoja de ruta e intentar cumplir con los plazos previstos para que todo esté listo el próximo 8 de julio, fecha definitiva de su enlace. Por ello, la marquesa de Griñón también se ha puesto manos a la obra para su puesta a punto, de hecho, este mismo martes ha sido vista en una clínica ocular que es experta, entre otras cosas, en relleno de ojeras, la blefaroplastia o la eliminación de cataratas, retoques a los que se podría haber sometido la hija de Isabel Preysler. Si bien ella prefiere no entrar en detalles sobre sus cambios estéticos, lo cierto es que su metamorfosis se ha seguido a lo largo de los años, siendo algunas operaciones a las que se ha sometido, ejemplo de ello, su rinoplastia. Una intervención que cambió el aspecto de la misma y que ayudó a tener su nariz más pequeña y respingona, eso sí, este no es el único tratamiento que ella se ha realizado.

Vídeo: Europa Press

Por ello, no es de extrañar que Tamara Falcó visite este tipo de clínicas, las cuales le sirven para estar perfecta en cualquier momento. A sus 41 años Tamara luce muy bella, sin apenas arrugas y con una eterna juventud, algo que ha heredado de su madre, quien también se preocupa mucho de su físico. Esta semana ha reservado cita en una exitosa clínica, donde ha llegado sin apenas llamar la atención. En un vehículo conducido por su chófer ha entrado directamente en el parking, de donde ha salido tiempo después desde la parte trasera del coche y sin hacer declaraciones. No se ha dejado ver y ha evitado ser vista tanto a su entrada como a su salida, lo que deja claro que no quería hacer ruido y que pretendía pasar como una clienta más en su interior. Aunque no ha podido cumplir su deseo, Tamara Falcó ha guardado el secreto del motivo que le ha llevado a este este centro ocular situado en la capital. Todo apunta a que será este jueves 16 de febrero cuando la colaboradora de 'El Hormiguero' reaparecerá en Antena 3, donde quizás se puedan intuir algunos de sus cambios físicos y se pueda comprobar qué se ha hecho en su rostro.