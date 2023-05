Tamara Falcó viaja junto a Ana Boyer y sus amigas a Fátima, con esguince incluido

Tamara Falcó retoma sus viajes y ahora es Fátima al lugar al que ha acudido, con muletas incluidas. La Marquesa de Griñón sufría una caída en 'El Hormiguero' el pasado jueves y se hacía un esguince leve que le obligaba a tener que llevar soporte para caminar. Sin embargo, esto no le frena y ha puesto rumbo junto a su hermana Ana Boyer y un gran grupo de amigas hasta Portugal. Era una de ellas, Casilda Finat, la que compartía las instantáneas de esta visita tan especial. "Ayer estuvimos en Fátima con la madre de las madres, la Virgen. Fue un día súper especial. Muchas felicidades a todas en este día y en especial a la mía", escribió.

El Santuario de Fátima es un lugar muy especial para la religión católica y la peregrinación ante la Virgen es algo esencial. "¡Qué bien me lo habéis hecho pasar chicas. Gracias!", le dedica a todas sus compañeras en esta aventura. Con ellas, además de la visita al santuario, disfrutó de un paseo por la zona y una cena llena de risas y confidencias. Seguro que esto le ha servido para desconectar. Son muchos los nervios que tiene con respecto a la boda que está preparando con tanto cuidado. La colaboradora de Antena 3 está a tan solo dos meses de darse el sí quiero junto a Íñigo Onieva en El Rincón y debe reponerse de su lesión. Por ello tiene especial cuidado con ese esguince que sufre, tal como se ve en las fotografías que comparte el grupo. A su llegada a la estación de tren, por ejemplo, posaba en una silla de ruedas que le permite tener un mayor reposo de cara a su lesión.

Este es otro de esos viajes pre boda de Tamara Falcó y, quizás, una despedida de soltera anticipada. En su vuelta a España Tamara Falcó continúa con sus compromisos profesionales. Tras regresar de estos días más tranquilos tocaba el turno de grabar una de sus últimas campañas. La Marquesa es imagen de Porcelanosa y la empresa cuenta con ella para la que será su próxima promoción. Desde que se comprometieron, la pareja ha tenido la oportunidad de recorrer varias partes del mundo. El mes pasado, por ejemplo, disfrutaban de unos días en Bali en un exclusivo resort de más de 3.000 euros la noche y hace tan solo unas semanas era París en un lujoso hotel de 2.000 euros la estancia.

El contratiempo de Tamara Falcó antes de su boda: "Es mi primer esguince"

Todavía está a tiempo Tamara Falcó de llegar a su boda en julio sin las muletas. La sorpresa de esta lesión saltaba cuando iba a intervenir el tertulia de 'El Hormiguero' a la que acude como cada jueves esta temporada. La colaboradora se confió en el plató que tantas veces visita y este le jugó una mala pasada. Su primera aparición fue ya con las muletas y, ante el interés por su estado de salud, explicó después qué le había sucedido realmente. "Venía corriendo a la tertulia y, como me gusta llevar los zapatos un poco grandes, me he caído". Se tropezó en las escaleras y, por ello, tuvo que ser atendida por los médicos de la productora. Aún así decidió salir en pantalla, "show must go on", y además muy bien acompañada, con su perrita. Está confiada en que todo va a pasar y este viaje puede ser un ejemplo de esto: "He hablado con mi fisio y me ha dicho que me lo recoloca".