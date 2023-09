Tamara Falcó tras visitar una clínica de fertilidad: "Ojalá me quede embarazada"

Tamara Falcó, a sus 41 años, no escondió que había iniciado un método natural que le podría ayudar a quedarse embarazada: la naprotecnología . La marquesa de Griñón y su marido, Íñigo Onieva, volvían de nuevo esta semana a convertirse en protagonistas al ser pillados visitando una clínica de fertilidad, lo que hizo saltar las alarmas. ¿Estaban ya a caso esperando su primer bebé? o ¿se habían puesto manos a la obra para ampliar la familia? Si bien no había respuesta de momento a esta cuestión, la hija de Isabel Preysler ha reaparecido este jueves en un photocall. Un día después de publicarse las imágenes en las que ambos eran vistos en una clínica, ella ha dado explicaciones frente a los medios. "Estoy muy contenta, todo muy bien. Sí quiero ser madre", comenzaba diciendo con una grandísima sonrisa. De este modo confirmaba que, aunque todavía no está en estado de buena esperanza, su plena intención es ser madre pronto, muy pronto.

Tamara Falcó: "Me están haciendo un seguimiento"

Vestida con un favorecedor traje color rojo de Pedro del Hierro, Tamara Falcó gritaba a los cuatro vientos que no puede estar más feliz. Y es que está convencida de que darse el 'sí, quiero' con Íñigo Onieva fue una decisión totalmente acertada, a pesar de lo sucedido en los últimos meses previos a su boda. "Vuelvo contenta de mi luna de miel", puntualizaba. Era poco después de explicar lo mágico que le está resultando el matrimonio cuando profundizaba sobre un asunto de plena actualidad: su posible maternidad. La empresaria no duda en reconocer lo que le ilusiona ser madre por primera vez, una etapa a la que no ha querido poner fecha, pero sobre la que habla con total naturalidad. Huyendo de las presiones de la edad, Tamara ha explicado en qué punto está esta historia que tanto interés despierta. "Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente será lo que Dios quiera. Es verdad que con Fertilitas genial, me están haciendo seguimiento. Estoy súper contenta", responde a los periodistas.

Responde a la gran pregunta: ¿Cuándo se mudará a su nueva casa?

La diseñadora aclara, además, que no ha visitado el centro de fertilidad "por un problema concreto", sino por ir adelantando. "Quiero ser madre, soy muy creyente, vendrá lo que venga y todo bien", deslizaba. Una entrevista en la que también ha hablado sobre su futura mudanza, la cual está a punto de producirse. Tal y como adelantó SEMANA, la reforma de su casa se había retrasado y esto había cambiado los planes de la pareja, de hecho, estaban viviendo en el piso que Íñigo alquiló en el centro de Madrid tras su ruptura. Ahora está previsto que sea muy pronto cuando empaquen sus enseres y comiencen una nueva vida en su espectacular ático del madrileño barrio de Puerta de Hierro, donde, según Tamara, quedan tan solo algunos flecos. "Aún faltan cositas pero estamos en ello (...) Ya tenemos las llaves y faltan un par de detalles", comenta.

