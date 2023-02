Tamara Falcó 'traiciona' a Juan Avellaneda para su vestido de novia

A Tamara Falcó le quedan solo cinco meses para contraer matrimonio con Íñigo Onieva y está inmersa en los preparativos del enlace. Un enlace, por cierto, en el que ha tenido que hacer importantes cambios. El primero de ellos tiene que ver con la fecha: ya no se casarán el 17 de junio, si no el próximo 8 de julio. A esto se suma otra alteración en sus planes. Y es que ya se sabe por fin quiénes serán los encargados de confeccionar su vestido de novia. No será, como muchos creían, su amigo el diseñador Juan Avellaneda. La firma responsable de vestirla en el día más especial de su vida será Sophie et Voilà, una firma con sello 'made in Spain' española y con sede en Bilbao.

Cabe recordar que el pasado 28 de enero se especuló con la posibilidad de que Juan Avellaneda fuese el responsable de diseñar el traje nupcial de Tamara. La marquesa revelaba en el plató de 'El Hormiguero' que su mejor amigo tenía las ideas muy claras sobre el diseño que llevará en su enlace. «No soy de esas niñas que tienen su traje de novia desde los 13 años. No tengo que correr. Son cinco meses para hacerme un vestido… Juan lo tiene mucho más pensado que yo», apuntaba en el programa de Pablo Motos. En el espacio de Antena 3 hablaba del viaje que la pareja hizo al Polo Norte, de su reconciliación con Onieva y de sus planes de boda, "si Dios quiere".

Amigo íntimo amigo de Tamara Falcó desde hace años, Juan Avellaneda tendrá un papel muy importante en la boda de la marquesa de Griñón. A pesar de que no será él el diseñador de su vestido de novia, como se pensó en un principio, si intervendrá en el proceso de elegir el diseño. "No lo diseñará Juan Avellaneda, pero contaré con su opinión a la hora de elegir un modelo", matizaría la propia Tamara poco después de hacer referencia al diseñador en 'El Hormiguero'. También Avellaneda se ha pronunciado sobre el vestido de novia. "Ya lo veréis", explicaba, dejando en el aire si nos sorprenderá con su elección o si optará por un diseño clásico.

Ahora se conoce, por fin, quién realizará el vestido que toda España está deseando ver. Será la firma Sophie et Voilà, cuya directora general, Saioa Goitia, se ha mostrado entusiasmada de tener entre manos tan importante proyecto. "Nos encanta Tamara porque además de ser un referente en moda, nos encaja como una mujer moderna con valores que identifican a la perfección a nuestra marca", ha declarado a 'Hola'. En la citada revista, la aristócrata ha explicado los motivos por los que ella y su prometido han decidido posponer la fecha de su boda: "Para nosotros es importante contar con nuestros seres queridos y algunos familiares no podían venir en la primera fecha planteada, por razones de causa mayor". No les ha quedado más remedio que atrasar su enlace, debido a temas de logística familiar, pero la colaboradora lo ve como una ventaja: ahora tendrán más tiempo para "poder organizarlo un poquito mejor y cuidar de cada detalle como nos gusta", tal y como indicó en el citado medio.

Cabe recordar que mientras Tamara se vuelca en los preparativos de su enlace, su madre, Isabel Preysler, ha estallado contra Mario Vargas Llosa. Cansada de que el premio Nobel haga declaraciones públicas, ha dejado claro que no le va a permitir que siga hablando de sus hijos, en especial de Tamara, a la que cree hace referencia en su conocido cuento 'Los Vientos'.