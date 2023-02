La cocina de este chef "es un viaje en el tiempo, desde el ayer hacia el mañana, desde el amor por las tradiciones, la artesanía y lo contemporáneo, hacia un lugar llamado simplemente placer. Placer identitario", detallan en la página web de este restaurante. Tamara, Íñigo y Carolina han podido disfrutar de sus platos y también del buen vino. De hecho, esperaron a la sobremesa para hacerse una foto que guardarán para siempre en sus carretes y que ha supuesto la reconciliación entre ellas, que durante un tiempo estuvieron enemistadas por culpa de la infidelidad del empresario.

Un restaurante sostenible

Pero no solo es un lugar en el que se come increíble, también están instalados en un entorno espectacular, en medio de la naturaleza. Eso llevó al chef a construir un local sostenible. Azurmendi es el restaurante más sostenible según The World’s 50 Best Restaurants 2018. Esto les ha permitido ser reconocidos con un galardón del que presumen siempre. "Ubicado en Larrabetzu e integrado en la ladera de una colina plantada con viñedos autóctonos, Azurmendi es unedificio bioclimático singular. Es además un espacio integrado en la naturaleza que lo circunda, donde se conjuga el desarrollo sostenible y se trabaja la gastronomía como herencia recibida y derecho de las generaciones futuras", detallan en la página web.