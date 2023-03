Tamara Falcó, sobre su boda con Íñigo Onieva: "Él decide todo, le encanta organizar"

El próximo 8 de julio Tamara Falcó e Íñigo Onieva se darán el 'sí, quiero' en el Palacio El Rincón. Aunque ambos están tremendamente ilusionados con los preparativos, hay uno de los dos que está teniendo más peso a la hora de decidir todo. El novio de la aristócrata ha asumido las riendas y se ha convertido sin pretenderlo en un wedding planner, tal y como ha explicado la hija de Isabel Preysler. Si bien ella siempre pensó que "la boda es de la novia", ha cambiado de opinión cuando ha visto cómo Íñigo ha tomado muchas de las decisiones que implican un enlace. "En nervios voy ganando yo porque a Íñigo le encanta organizar y lo decide todo, está súper controlador. Reconozco que coincidimos bastante, pero me fastidia", cuenta Tamara Falcó.

Con el humor que le caracteriza, Tamara ha bromeado incluso sobre la posibilidad de que Íñigo tenga algo que decir a su vestido de novia, el cual por tradición debe ser sorpresa hasta el gran día de ambos. "No ha decidido mi vestido porque no lo ha visto", ha dicho entre carcajadas en 'El Hormiguero', programa en el que ella colabora. Al parecer, Íñigo Onieva tiene las ideas especialmente claras, tanto que Tamara le pregunta la razón por la que contratan a proveedores si él sabe qué y cómo quiere hacer cada detalle de la boda. Para que la audiencia la entienda ha explicado una anécdota que tiene que ver con la página web de los novios, donde pretenden dar su hoja de ruta para ese día, compartir su lista de bodas o puntualizar algunos detalles a sus invitados. "Si vamos a montar una página web, él monta una web paralela, se la da a los que nos lo van a hacer y les dice lo que quiere. Yo le digo, ¿entonces para qué les contratamos? Porque si ya lo sabes y tienes la plataforma... Él me dice que es importante", comenta Tamara Falcó.

Solo hay un tema, sumado a la elección de su vestido, en el que Íñigo no ha tenido peso. O al menos en el que no se ha metido tanto. Según Tamara Falcó, Íñigo "no se ha metido tanto" en la elección del sacerdote que oficiará la ceremonia. La empresaria ha elegido al padre Cruz, a quien su familia conoce desde hace muchísimos años, por lo que no dudaron ni un instante que sería él el encargado. "Siempre es bueno acompañar a los amigos en los momentos alegres", dijo el religioso, que también se está encargando de impartirles los cursos prematrimoniales.

Tamara Falcó se está dejando llevar y que sea su futuro marido quien gestione muchos de los aspectos que implica una boda, aunque sin querer le ha mandado un velado zasca. A ella le gustaría que el proceso fuera cosa de ambos, pero ¿recogerá el guante Íñigo Onieva? Todavía quedan tres meses para que contraigan matrimonio, por lo que queda tiempo para que Tamara decida junto a Íñigo algunas cosas de la esperada boda.

Cabe recordar otro de los aspectos que Íñigo Onieva dejó claro a sus invitados. Deben estar prometidos o casados, por lo que acudir con novia está prohibido, lo que deja fuera de la ecuación a muchos posibles asistentes. De este modo, solo acudirán a la boda solo personas muy cercanas a los novios, reduciéndose así la lista de invitados que se esperaría de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.