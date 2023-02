Una noche más, Tamara Falcó ha vuelto a sentarse en la mesa de tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' donde ha vuelto a hablar sobre algunos detalles de su boda. A pesar de que inicialmente la ceremonia y celebración iban a tener lugar el 17 de junio, finalmente ha decidido aplazarla hasta el próximo 8 de julio. Según aseguró la colaboradora de televisión, el cambio de fecha se debía a la logística de viajes de algunos de sus seres queridos que no iban a poder estar presente en la primera fecha. Ahora, ya con el gran día fijado, ha revelado algunos detalles de su gran día.

La conversación ha comenzado cuando Pablo Motos ha mostrado su preocupación por el cambio de fecha, ya que el presentador asegura que tiene "una agenda muy ocupada". La hija de Isabel Preysler ha querido tranquilizarlo, asegurando que "en julio ya hemos terminado el programa, así que tan ocupada, tan ocupada, no la tienes" , decía. Y añadía en clave de humor: "Lo único que no te vas a poder ir de vacaciones hasta que pase la boda", decía antes de confirmar que efectivamente iba a ser el 8 de julio.

Tamara Falcó revela que no tiene tiempo para nada con todos los preparativos

El presentador ha querido saber en qué punto está de los preparativos de su boda. Tamara Falcó ha confesado que "la verdad es que ya estoy con un estrés tremendo. Tienes que hacer un montón de cosas y todo el mundo te dice que no tienes tiempo. Pienso que aún quedan cinco meses pero es verdad que todo el tiempo están saliendo cosas", cuenta. Además, la hija de Isabel Preysler ha querido presumir de sentido del humor y cuando Pablo le ha preguntado en qué está metida precisamente ahora, muy resuelta le ha respondido: "Hoy me tengo que acordar de que tú solo comes pollo". Una respuesta que ha hecho sonreír a todos sus compañeros de mesa de tertulia.

Otro de los temas que ha tocado la hija de Isabel Preysler ha sido el de su vestido de novia. Este mismo jueves, se ha descubierto que la firma encargada de vestirla en ese día tan especial va a ser 'Sophie et Voilà', una firma española que "propone modelos minimalistas, modernos, elegantes y únicos". "Estoy súper contenta con el diseño de mi vestido, conocía a las diseñadoras hace tiempo y además, estoy contenta porque sea made in Spain”, ha dicho sin querer desvelar muchos más detalles. "¿Será rojo?", le preguntaba en tono de humor Juan del Vale. "No, es blanco", respondía de manera tajante la colaboradora de televisión.

A la hija de Isabel Preysler le quedan varios meses repletos de nervios

Tamara Falcó no ha querido más detalles sobre su próxima boda con Íñigo Onieva. Quedan cerca de cinco meses para poder ser testigos del que será el enlace del año y que, además, reunirá a la flor y la nata de este país. Si ahora la hija de Preysler está estresada y muy nerviosa, conforme pasen las semanas todavía irán aumentando esos nervios con la esperanza de que todo salga bien en su gran día. La colaboradora de televisión ya lleva encaminado todos los preparativos y además cuenta con la ayuda de su madre. La reina de corazones está ayudando en todo lo posible a su hija y está muy ilusionada, ya que sabe que el sueño de Tamara Falcó era casarse con su actual pareja, Íñigo Onieva.