Tamara Falcó: así se siente antes de su boda con Íñigo Onieva

Quedan muy pocas horas antes de que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se den el "sí, quiero" en el Palacio 'El Rincón'. Este sábado, 8 de julio, la marquesa de Griñón y el empresario sellarán su amor y lo harán delante de 400 invitados. Un día muy especial para ambos y que supondrá el broche de oro para su relación después de que su amor haya estado en el punto de mira en los últimos meses. La hija de Isabel Preysler está ilusionada y no ha dudado en explicar cómo se siente antes de disfrutar de su preboda en el Hotel Ritz de Madrid.

Esta misma mañana, antes de realizar su última prueba del vestido de novia, Tamara Falcó se ha puesto en contacto con Dani Carante, periodista de 'Y ahora Sonsoles' con el que tiene una estrecha relación. Ha sido el colaborador del programa de Antena 3 quien ha revelado que la marquesa de Griñón le ha mandado un mensaje en el que expresaba cómo se sentía. En concreto, la hija de Isabel Preysler está muy nerviosa e ilusionada. "Por fin llega el gran día de mi vida", le ha escrito. Una firme declaración de intenciones que demuestra que está deseando darle el "sí, quiero" a Íñigo Onieva y poner el broche de oro a su historia de amor.

No obstante, también parece ser que Tamara Falcó podría tener algunas dudas antes de pasar por el altar. Así lo han contando en 'Así es la vida'. En concreto, el programa de Telecinco ha asegurado que el pasado jueves, 6 de junio, la hija de Isabel Preysler llamó a los tres sacerdotes que ofician la boda nada más levantarse "porque el fantasma de las infidelidades están rondando su cabeza". La redacción de Mediaset ha explicado también que la empresaria "no está segura al 100%, no tiene clara la lealtad total de su novio".

Una boda con mucha seguridad y con dos vestidos de novia

Este viernes tendrá lugar la preboda de la pareja. Esta tendrá lugar en los jardines del Hotel Ritz de Madrid y no irán los 400 invitados a la boda. Tan solo serán unos pocos los elegidos estarán en este distendido encuentro que contará con la mejor música y aperitivos. Mañana sábado, la radiante novia dejará a todos boquiabiertos con sus dos vestidos. Según ha explicado el diseñador, Wes Gordon, el de la ceremonia será blanco y el segundo será de otro color. El Palacio de 'El Rincón' contará con la mayor seguridad posible para impedir que alguien pueda arruinar el mejor día de sus vidas.