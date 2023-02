Tamara Falcó se pronuncia sobre la muerte de Laura Boyer: "Tristísimo"

Laura Boyer, hija de Miguel Boyer y Elena Arnedo, ha muerto a los 57 años de edad en su casa de El Viso, en Madrid, como consecuencia del cáncer que padecía. Una triste noticia que ha dejado al mundo de la crónica social impactados. Este mismo viernes, sus hijos y familiares se acercaban al Tanatorio de Tres Cantos donde se encuentran los restos mortales de la hermana de Ana Boyer, con quien apenas tenía relación. Tamara Falcó ha reaparecido por las calles de Madrid y se ha pronunciado sobre la muerte de la hermana de la suya. Lo ha hecho con semblante serio, a pesar de que está viviendo una dulce etapa al estar inmersa en los preparativos de su boda con Íñigo Onieva. Sin embargo, esta noticia le ha pillado al traspiés y le ha dejado algo trastocada, aunque no tenía relación con ella. Puedes ver las imágenes de la marquesa de Griñón pronunciándose sobre la muerte de Laura en el siguiente vídeo.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en las imágenes que hay sobre estas líneas, Tamara Falcó intenta esquivar el tema y define la muerte de Laura como un hecho "tristísimo". Sin embargo, no quiere pronunciarse sobre el hecho de que Laura y su hermana, Ana Boyer, no han mantenido ninguna relación desde hace años. Fue la propia Laura quien lo explicó en alguna ocasión, asegurando que era Isabel Preysler quien no había ayudado a crear un vínculo entre ella: "Es que nunca he tenido relación con ella. Su madre se preocupó desde muy pequeña de que Ana no nos tuviera cariño ni a mi hermano ni a mí", dijo en el pasado. Antes de que Miguel Boyer fallecería si que existía un "mínimo contacto", tras su muerte todo saltó por los aires.

Ana Boyer no se ha pronunciado sobre la muerte de su hermana, Laura Boyer

Si bien Tamara Falcó se ha pronunciado sobre la muerte de Laura Boyer, de momento su hermana, Ana, se ha mantenido al margen. No ha aparecido por la capilla ardiente que está teniendo lugar estas horas en la capital madrileña ni está está previsto que regrese a España para acudir a su último adiós. Hay que recodar que actualmente Ana Boyer vive en Doha, capital de Qatar, junto a Fernando Verdasco y su hijo. Una vida a miles de kilómetros, aunque para ella no supondría ningún esfuerzo económico volver hasta Madrid. Sin embargo, la nula relación con su hermana, podría haber hecho que haya decidido quedarse en casa y no poner el funeral de su hermana en el foco mediático.

Nunca han mantenido una relación de hermanas

Ana y Laura, incluso cuando fueron mayores de edad, nunca se buscaron ni intentaron a acercar posturas. No tuvieron ninguna relación de hermanas ni siquiera de amigas o conocidas. Y, tras la muerte de su padre, Miguel Boyer, su relación se resarció todavía más debido al enfrentamiento por la herencia de su progenitor. Laura consideraba que el reparto de los bienes no le había favorecido a ella en absoluto. "Yo he renunciado a mi parte en favor de mis hijos y ellos no me han dicho que hayan firmado nada, me lo habrían comentado. Seguramente ellos han renunciado también. Para qué darle tantas vueltas a este tema, a nosotros ni nos va ni nos viene. Ella se ha quedado con todo", apuntó en LOC, volviendo a señalar de nuevo a Isabel Preysler.