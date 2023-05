Tamara Falcó se hace un esguince tras caerse en el plató de 'El Hormiguero'

Este jueves, Tamara Falcó ha entrado con mala pata al plató de 'El Hormiguero'. A tan solo dos meses de la boda con Íñigo Onieva en la finca El Rincón, la Marquesa de Griñón ha sufrido el primer esguince de su vida. Todo ha sucedido tras caerse en su visita al programa de Antena 3. Para sorpresa de los espectadores, la socialité ha aparecido frente a las cámaras caminado con la ayuda de dos muletas. Ella misma ha contado cómo ha sido este pequeño accidente. "Venía corriendo a la tertulia y como me gusta llevar los zapatos un poco grandes, me he caído. Aquí venimos lisiados, 'Show must go on'. Es mi primer esguince". Por suerte, todo estaba bajo control. Antes del comienzo del espacio fue atendida por los médicos de la cadena.

Aunque no tenga parte definitivo de esta pequeña lesión más allá del esguince, está segura que todo quedará aquí. Ya ha podido hablar con su fisioterapeuta de confianza y este le ha tranquilizado: "Me ha dicho que me lo recoloca". Además de la sorpresa por su situación, Tamara Falcó tenía otra sorpresa para sus compañeros y los espectadores. Jacinta, su perrita, aparecía a su llamada y presenciaba todo, muy tranquila y atenta, sobre las piernas de su dueña.

Este contratiempo supone un revés en el momento de plena felicidad que la colaboradora de 'El Hormiguero' vive. Está inmersa en los preparativos de su enlace con Íñigo Onieva en el mes de julio. La previsión es que esté completamente recuperada de cara a esta fecha tan señalada pues no reviste gravedad, El tiempo de recuperación estimado de un esguince leve, como el que puede ser finalmente este al verla en el plató de 'El Hormiguero', es de aproximadamente una semana.

Los viajes de Tamara Falcó e Íñigo Onieva antes de su boda

Antes de que Tamara Falcó tenga que curar este esguince, disfruta junto a Íñigo Onieva de unas escapadas de ensueño. Primero fueron las paradisiacas playas de Indonesia las que recibieron a la pareja de prometidos en una preluna de miel perfecta. Hace tan solo unos días, era el país vecino, Francia, el que visitaban. Ambos recorrían París, la ciudad del amor, disfrutando de todos los rincones más reconocibles de la capital. Para ello eligieron un exclusivo hotel, de lo más caros de la ciudad. En este, el precio de una de sus habitaciones tan cotizadas asciende a 2.000 euros la noche. Este viaje llega justo después de celebrar una fiesta de compromiso en casa de Isabel Preysler con los más cercanos. Aunque llevaban ya con planes de boda hace tiempo, todavía no habían compartido con los más cercanos la formalización de esta segunda oportunidad de la que disfrutan.

Lo más significativo de esta fiesta, más allá del grupo y los asistentes a la misma, fue el intercambio de regalos. Íñigo Onieva recibió por parte de su pareja un exclusivo reloj, un Patek Philippe, valorado en más de 50.000 euros. Tamara Falcó, por su parte, una impresionante pulsera de oro y rubíes que ya mostró en 'El Hormiguero'. Unos regalos irrepetibles por lo singulares de las piezas y, en especial la de la colaboradora de Antena 3, ya que es un diseño único pensado por uno de los familiares de su futuro marido con ocho joyas especiales: "Resulta que es la piedra del amor y no lo sabía". Tiene una piedra por cada uno de sus hermanos, un detalle que nunca podrá olvidar.