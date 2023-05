Tamara Falcó se entera por la prensa de que se ha quedado sin vestido de novia

La noticia del día (y de la semana) ha sido sin lugar a duda que Sophie et Voilá, firma bilbaína, ha terminado su acuerdo con Tamara Falcó dos meses antes de que se celebre su boda. La marca era la encargada de confeccionarle su vestido de novia para su 'sí, quiero' con Íñigo Onieva. Sin embargo, un desencuentro y la posibilidad de que la marquesa de Griñón quisiera plagiar otro diseño de Alta Costura ha hecho que Sophie et Voilá decidiera dar por terminado su contrato con ella. Una noticia que ha pillado por sorpresa a la hija de Isabel Preysler.

Al parecer, Tamara Falcó se ha enterado por la prensa de que ya no tenía vestido de novia de cara a su gran día. La firma ha emitido un comunicado revelando los motivos de su decisión. Una noticia que ha corrido como la pólvora y que ha llegado incluso hasta los oídos de la propia marquesa de Griñón, que no podía dar crédito a lo que estaba leyendo. Una información que ha desencajado por completo a la hija de Isabel Preysler que está a menos de dos meses de vestirse de blanco para su enlace matrimonial. Al parecer, la firma no se había puesto en contacto con ella para anunciarle que había decidido rescindir el contrato ni los motivos que le habrían llevado a tomar esa decisión. Por este motivo, a Tamara Falcó le ha pillado totalmente por sorpresa la noticia que ha acaparado titulares de la crónica social.

Tamara Falcó, sorprendida, tras conocer que la firma bilbaína ha rescindido el acuerdo con ella

Tamara Falcó ya se había sometido a la prueba del vestido y no podía estar más feliz con la elección de una firma 'made in Spain' para su look nupcial. Un vestido que ella mismo dijo que "iba a sorprender" e incluso había gente que no entendería la propuesta. Sin embargo, finalmente no conoceremos el diseño que iba a lucir la marquesa de Griñón pues la firma bilbaína ha decidido romper los lazos profesionales que había estrechado con ella. Las diseñadoras de la firma, Sofía Arribas y Saioa Goitia, no quieren hacer más declaraciones al respecto sobre lo ocurrido. Tras emitir un comunicado en el que explican lo ocurrido, SEMANA se ha puesto en contacto con el equipo de la firma quienes han asegurado que no van hacer más declaraciones al respecto.

Sophie et Voilá emitía un comunicado anunciando la noticia que ha pillado por sorpresa a la marquesa de Griñón

A primera hora de la mañana de este martes, la firma bilbaína enviaba un comunicado en el que anunciaba que había puesto fin a su acuerdo con Tamara Falcó. "Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", se podía leer en el escrito.

Un comunicado que también llegó a manos de la marquesa de Griñón y ha sido el momento en el que ha conocido que no tenía vestido de novia. Además de conocer el motivo de esta decisión: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó".