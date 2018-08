Tamara Falcó se despide de Marbella tras un verano desaparecida

Tamara Falcó ha pasado un verano muy diferente. Y es que ha decidido estar desaparecida, tanto de la vida pública como de las redes sociales para centrarse en un objetivo: confiar en la clínica Buchinger Wilhelmi de Marbella para bajar de peso. Pero cuando el verano está a punto de acabar, la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó se ha despedido del sur para volver a la rutina en Madrid.

“Bye, bye Marbella 🌺 See you soon again” [“Adiós Marbella. Nos vemos pronto”]”, ha escrito en su Instagram junto a una instantánea de un lugar de mucha paz en Marbella. La razón que ha llevado a Tamara Falcó a pasar el verano en el sur no ha sido otra que cuidarse e ingresar en una clínica para perder peso.

La hija de Isabel Preysler continúa batallando con los kilos de más que le provocan su problema de tiroides, que padece desde hace años. En los últimos meses ha vuelto a ganar peso y ha querido cortar por lo sano antes de verse de nuevo con los 20 kilos que ganó en 2016.

En vez de marcharse a una playa paradisíaca, este verano está pasando unos días en la clínica Buchinger Wilhelmi de Marbella, un lugar famoso por el estricto método de adelgazamiento que propone y que es el favorito desde hace décadas de muchos rostros populares.