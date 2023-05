¿Tamara Falcó se casará con Íñigo Onieva? Ana Boyer lo tiene claro

Tamara Falcó e Íñigo Onieva tienen marcado en el calendario: el 8 de julio. La pareja se casará en el castillo de El Rincón después de haber desplazado una vez la fecha y pasar por numerosos rumores. Si alguien conoce bien al novio y a la novia es su entorno más cercano. Fernando Verdasco y Ana Boyer habla con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' y rompen una lanza a su favor. Son muchos los que consideran que están teniendo mala suerte y que su boda no se celebrará pero ellos lo tienen seguro: Tamara e Íñigo se casan.

“Por supuestísimo que sí. No digas eso que se me para el corazón”, le decía al cantante después de que bromeara con que la situación no se produjera. "No digas esto cuando estoy bebiendo" le decía el tenista. La pregunta desató las risas de todos los asistentes que tenían muy clara su respuesta. Los preparativos parecen estar ya de lo más avanzados. De hecho todos los invitados ya saben que les esperan en la ceremonia y posterior convite y que no quiere que falten ninguno. No todos los familiares de Tamara Falcó residen en España. Por ello, ya están preparando sus planes de viaje para no perderse este momento. "Enrique, Julio y Chábeli vendrán pronto por su boda", desea su hermana si las cosas siguen como están.

Como tienen una relación tan fluida entre todos los hermanos sabe que el hecho de que finalmente consigan llegar a España es todo un reto. Cada vez están más afianzados en Estados Unidos y se complica todo. Ni oír quiere hablar Ana Boyer de que su querida hermana no pase por el altar después de todo. Tamara Falcó e Íñigo Onieva rompían por primera vez su relación cuando salió a la luz una supuesta infidelidad de este. Las aguas volvieron a su cauce y se dieron una segunda oportunidad que, todos los que le rodean, aseguran terminaran en su soñado final feliz: su boda. Brindaron de hecho por ella todos los Verdasco y Bertín Osborne, deseando que la pareja tenga la mejor de las suertes: "Por Tamara y por Íñigo y por su boda. La quiero mucho y me he reído mucho con ella, la verdad".

Ana Boyer: "Tamara está muy convencida del proyecto de futuro que tiene con Íñigo"

No es la primera vez que Ana Boyer defiende la relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva públicamente. Hace tan solo unos días, en la presentación de una colección de joyas, ya dejó bien claro cuál era su punto de vista. En su familia ya nadie tiene en cuenta lo que haya sucedido entre ellos dos con anterioridad. Solo quieren que la Marquesa de Griñón esté segura de la decisión: "Ya está olvidado y a mí lo que me gusta es ver a Tamara feliz, y lo está. Y muy enamorada, está muy convencida del proyecto de futuro que tiene con Íñigo". Los compromisos profesionales pueden poner "en peligro" que alguno de los más cercanos puedan acompañarles, aunque así lo desean.

"No tengo claro si Enrique viene. Sé que tiene compromisos profesionales alrededor de esas fechas y me imagino que intentará venir, pero no se si podrá", comentó a diferencia de lo segura que estaba en la entrevista. Todo está preparado, incluso su vestido de boda de Carolina Herrera. Este ya está en marcha después de quedarse sin el proyecto tras la polémica con Sophie et Voilà: "Se creó una situación desagradable para todas las partes. Es un momento que tiene que tener un buen recuerdo y cuando la experiencia deja de ser eso es mejor un cambio. Estuvimos viéndolo por videollamada y está guapísima. Es lo que tiene que ser".