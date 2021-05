Tamara Falcó ha roto su silencio sobre los rumores de infidelidad de su pareja, Íñigo Onieva, y ha desvelado en qué punto está su relación.

Íñigo Onieva zanjó este viernes los rumores que le acusaban de ser infiel. En un comunicado dirigido a Telecinco, el novio de Tamara Falcó dejó claro que no estaba dispuesto a que se dijeran falsas informaciones sobre él o sobre su relación con la actual marquesa de Griñón, tanto es así que amenazó con medidas legales si así fuera necesario. Tras sus palabras, se ha llegado a decir incluso que su historia de amor había llegado a su fin, una información sobre la que se ha pronunciado la joven este mismo lunes. Hastiada de todo lo dicho durante los últimos días y con el único fin de acabar con la polémica, la influencer ha desvelado en qué punto está su romance con este joven.

Tamara no puede más y pide que se cese con este tema. Aunque en este caso a ellos les ha unido más, reconoce que es doloroso escuchar ciertas historias que, según ella, son completamente falsas. «Lo que es más preocupante es el acoso que estamos sufriendo», ha dicho la hija de Carlos Falcó. Una confesión después de la que ha explicado que sigue estando feliz con su chico y que, por supuesto, que no han roto ni nada parecido. «Nosotros estamos fenomenal. Si tuviera la más mínima duda otro gallo cantaría, pero no es el caso. Resulta un poquito frustrante, hay gente que tiene que rellenar minutos. Es verdad que a veces hacen daño y creo que no hay mucha necesidad, no es el caso…», ha comentado Tamara Falcó.

Aunque Íñigo ha sido acusado de estar demasiado cariñoso con una joven venezolana en una fiesta así como con una turca en una comida hace algunos días, Tamara asegura estar completamente tranquila con su relación. «No me preocupa, a mí me invitaron y cancelé en el último momento porque estoy agotada cuando salgo de cocina. Sé quién es la niña en cuestión...Si le conocierais sabrías lo cariñoso que es con su perro, con sus amigos, con su madre, con todo el mundo», añade Tamara Falcó. No está siendo fácil capear el temporal, pero confían en que pronto todo pase y puedan volver a hacer su vida normal. «Es molesto estar en boca de todo el mundo por una razón que es injusta, nos estamos uniendo más», cuenta la colaboradora de ‘El hormiguero’.

Pero ¿cómo han recibido la noticia de que habían roto si todo está bien entre ellos? «Estamos flipando porque habían dicho que habíamos roto. Yo estaba en una comida con amigos y él en un viaje de trabajo», asegura Tamara Falcó. Aunque es consciente de que su pareja es alguien sociable y muy cariñoso con la gente que tiene cerca de él, ella asegura que no es celosa ni tampoco posesiva, lo que está ayudando a que se tome mucho mejor estos rumores. «Es verdad que no soy muy celosa. Si alguien está contigo, tienes que confiar en él. Yo cuando le conocí ya sabía cómo era, nosotros nos conocimos en enero y no empezamos a salir hasta septiembre. Afortunadamente, su Instagram es mucho peor de lo que es…», ha dicho entre risas. Lo que, de momento, no se plantea es que pasen pronto por el altar, por lo que todo apunta a que habrá que esperar: «Paso por paso».