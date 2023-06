Tamara Falcó revela los detalles de su última prueba de vestido de novia

Falta menos de dos semanas para que se celebre la boda del año: la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Los novios se darán el 'sí quiero' el próximo sábado 8 de julio en el Palacio del Rincón, a las afueras de Madrid, donde acudirán unos 400 invitados para presenciar el feliz desenlace de una historia de amor de idas y venidas. La Marquesa de Griñón ultima los preparativos del enlace, aunque todavía queda uno por concluir: su vestido de novia, que tantos quebraderos de cabeza le ha generado. Mañana viajará en un viaje de ida y vuelta a Nueva York para verlo terminado.

La hija de Isabel Presley se sentaba hoy en 'El Hormiguero', donde colabora cada jueves, y respondía a las preguntas de Pablo Motos sobre su inminente boda. El presentador y la colaboradora protagonizaban un momento muy anecdótico cuando ella le ha reconocido que no le ha invitado a su preboda, una celebración que durará tres días. "No te he invitado, Pablo, porque ya dijiste que no entendías eso de las bodas que duran tres bodas. Yo sé que no te apetece mucho venir a mi boda, además". Motos ha comenzado a reírse sin saber muy bien dónde meterse y le ha corregido: "No, hombre, no. yo estoy encantado de ir a tu boda". Tras esta declaración de intenciones, se han fundido en un abrazo y ella le ha extendido la invitación a la preboda, de la que no da ha dado más detalles. El único, es que sus compañeros Cristina Pardo y el matrimonio formado por Nuria Roca y Juan del Val sí acudirán.

Una de las grandes incógnitas que rodea el enlace, es el vestido nupcial que lucirá Tamara, firmado por Carolina Herrera. La futura novia ha reconocido que todavía no lo ha visto terminado. "Mañana es la ultima prueba. Me voy a Nueva York mañana en un viaje de ida y vuelta", confesaba ante las cámaras. Llama la atención la calma con la que ha contado este pasaje, teniendo en cuenta los problemas a los que ha tenido que sobreponerse por culpa de su vestido de novia. Inicialmente iba a ser la firma Sophie et Voilà la encargada de diseñarlo, pero, tras una falta de entendimiento entre la marquesa de Griñón y los responsables de la misma, se quedó sin diseñador. Finalmente, y tras un acuerdo 'in extremis', Carolina Herrera aceptó el reto. Desde entonces, Tamara ha tenido que viajar a Nueva York donde está el taller de la marca para materializar el vestido de sus sueños.

Tamara también ha revelado es que tampoco ha decidido cómo estarán organizadas las mesas del banquete, quién se sentará junto a quién. "No me he puesto con el 'sitting', porque en el ultimo momento te cancelan muchas personas. Pero hacer mesas me divierte", ha concluido.