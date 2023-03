Tamara Falcó revela detalles del menú (y las bebidas) de su boda con Íñigo Onieva

La organización de la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva está cada vez más avanzada. El 8 de julio, el día en el que celebraran su enlace en el Palacio de El Rincón, se aproxima y son muchos los detalles que hay que ultimar. Entre los cabos más importantes de ese momento es el menú de la boda. Hace unas semanas era el prometido de la Marquesa de Griñón el que confirmaba que corría a manos de Eneko Atxa y que le realizaron una visita. En su visita semanal a 'El Hormiguero', donde hablaban de celebrar un evento de estas características sin alcohol, solo con agua, ha desvelado más detalles de lo que tiene ya preparado y acordado. Todos sus posibles invitados ya se darán por enterados que, en su boda, alcohol habrá.

"Hemos pedido desde primera hora cócteles", aseguraba riéndose ante la situación. El vino será muy importante también en la celebración pues no quiere dejar atrás sus raíces. Su padre Carlos Falcó, el anterior Marqués de Griñón, estaba estrechamente relacionado con la producción de vino. En sus viñedos del Dominio de Valdepuesa, en Toledo desarrolló todo la producción vinícola que formaba parte de la reconocida bodega Marqués de Griñón. Quiere, por lo tanto, recuperar todo ese legado familiar, pasado de generación en generación, y ofrecérselo a las personas que la acompañaran en esos momentos. "Habrá vino, somos productores", prometía al respecto. Todo este maridaje estará acompañado por todo un menú de estrella Michelín. En una de esas visitas al restaurante Azurmendi degustaron junto a la madre de Íñigo Onieva, Carolina Molas, de un menú que rondaría los 600 euros. Fue, seguro, una oportunidad perfecta de preparar al paladar de esos sabores que podrían caracterizar alguno de los platos que finalmente elijan.

Más detalles sobre el enlace de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: la despedida de soltero

Otro de los siguientes puntos que tendrán que terminar de cerrar son las tradicionales despedidas de soltero. El que ya parece tener plan conocido es el novio, Íñigo Onieva, y este tendría carácter internacional. Era en 'El programa de Ana Rosa' donde se conocía que viajaría a Argentina junto a sus amigos más cercanos. Leticia Requejo exponía que la idea sería "una ruta que se hará entre 10 y 12 amigos y solo pueden ir hombres". Coger un avión y desplazarse hasta allí le dará, al menos al principio, algo más de intimidad que si lo hiciera en España, donde tendría a las cámaras tras de él. Para saber más detalles de la despedida de la novia, Tamara Falcó, todavía habrá que esperar.

Reconocía hace unas semanas que está siendo una boda muy intensa, "tienes que hacer un montón de cosas y todo el mundo te dice que no tienes tiempo". Aún así no es ella la que más nerviosa está ante el enlace y lo perfecto que debe salir todo, es su pareja. "En nervios voy ganando yo porque a Íñigo le encanta organizar y lo decide todo, está súper controlador. Reconozco que coincidimos bastante, pero me fastidia", contaba la aristócrata. Está mirando hasta el último detalle y no deja nada al azar: "Si vamos a montar una página web, él monta una web paralela, se la da a los que nos lo van a hacer y les dice lo que quiere. Yo le digo, ¿entonces para qué les contratamos? Porque si ya lo sabes y tienes la plataforma... Él me dice que es importante".