Solo han pasado unas horas desde que Tamara Falcó anunciara su compromiso con Íñigo Onieva y la felicidad de la pareja se ha teñido de un profundo malestar. Y es que después de que la marquesa comunicase que su novio le ha pedido matrimonio se ha filtrado un vídeo en el que aparece el joven besándose con otra mujer en el festival de música Burning Man, que se celebró hace tan solo dos semanas en Nevada (Estados Unidos), según EDAtv. Las imágenes no dejan lugar a dudas: se trata de él. La gran incógnita ahora es saber cuándo fue grabado ese vídeo, si realmente son actuales o si son de una etapa en la que Onieva era soltero. Mientras se resuelve esta duda, la ‘socialité’ se ha llevado un enorme disgusto. Ayer su vida parecía perfecta, idílica, insuperable. Estaba «en una nube». Sin embargo, esta mañana se ha venido todo abajo al ver el vídeo. Está hundida. Ahora se plantea ahora su futuro con él, si seguir adelante con la boda.

Vídeo: EdaTv

Y es que, según aseguran fuentes del entorno de Tamara Falcó a SEMANA, ella da credibilidad al vídeo, porque Íñigo ha llevado esa misma ropa y ese collar este año. Hay quien apunta a que el vídeo pudo haber sido grabado en 2018 y que las prendas que luce son las que suele llevar a conciertos y festivales de música; de ahí la coincidencia con sus prendas de vestir. Personas próximas a Onieva aseguran que esa camiseta y ese collar forman parte del ‘outfit’ con el que asiste a diferentes recitales por el mundo, pero ella no se lo cree. Ante todo lo que está sucediendo, la aristócrata está calmarse y aclarar las cosas.

Tamara Falcó tiene previsto casarse con Iñigo Onieva el próximo 17 de junio

Este jueves por la noche, Tamara Falcó desvelaba en ‘El Hormiguero’, emocionada, que su boda con Iñigo Onieva tendrá lugar el próximo 17 de junio. «Estábamos cenando y yo estaba tomando mi sopa de ayuno. Me dijo: ‘Vamos a poner las velitas’. A mí las velitas me encantan. Me dijo: ‘Como es nuestro aniversario, escoge dos regalos. Lo has averiguado… Y de repente hinca rodilla y dice: ‘¿Te quieres casar conmigo’. Y yo: Pero, ¿ahora?», relataba, visiblemente feliz.

«Pensé: ¿Tiene que pasar el día que llevo mallas? Le dije que sí, nos abrazamos. Bailamos después… Casi le da un ataque al corazón acto seguido. Decía: ‘Qué movida, qué movida’. Y yo: ‘Ay madre, que me quedo viuda con lo que me ha costado llegar hasta aquí», contaba el programa de Pablo Motos. «Fue todo muy bonito y yo creo que voy a ser muy feliz. Y le quiero hacer a él muy feliz. Estaba tan emocionada. Putin está a punto de matarnos a todos y estoy flotando». Estas palabras las pronunció poco antes de las diez de la noche de este jueves. Y el viernes por la mañana se ha encontrado una durísima prueba para su idílica historia de amor.

En estos momentos, Tamara está nerviosa, enfadada y muy inquieta, tal y como cuentan fuentes de su círculo a SEMANA. Lo que ha llegado a sus manos, y que también es de dominio público, pone su relación contra las cuerdas. Antes de tomar cualquier decisión necesita serenarse, para poder reflexionar desde la calma ante este tsunami que le ha caído encima.