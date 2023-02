Tamara Falcó ha asistido este jueves al desfile de Pedro del Hierro, firma con la que trabaja, en Madrid. La hija de Isabel Preysler no ha estado sola. La ha acompañado su pareja y futuro marido, Íñigo Onieva, con el que no dudaba en posar frente al photocall. Como no podía ser de otra manera, la expectación era enorme y han sido muchos los medios los que han acudido allí para hablar con ella. Entre ellos, SEMANA, que ha sido testigo directo del 'momentazo' que ha protagonizado la pareja más perseguida de los últimos meses.

No ha dudado en hablar de cómo lleva los preparativos de su boda, que finalmente se celebrará el próximo 8 de julio: "Estoy muy bien, con todos los preparativos de la boda. Está siendo emocionante. Tenemos muchos equipos detrás que nos están ayudando, así que guay, yo creo que va a salir todo muy bien. Espero que no llueva. Íñigo se está implicando en todo. Me ha intentado sacar información de mi vestido, pero no pienso decir nada sobre mi vestido", ha empezado diciendo Tamara.

La pareja, felices en su reaparición público frente a los medios

No ha querido añadir mucha información sobre su vestido, pero sí que ha contado por qué ha elegido la firma Sophie et Voilà: "Me encantan lo que hacen, es como alta costura española. Queda muy poco tiempo y quería que viniera mi madre, mis amigas... Yo no quiero que Íñigo sepa nada. A mí madre le encantó la idea del vestido que tengo. Estoy viendo a ver qué puedo llevar como complemento, porque no sé si me pondré tiara".

Su madre va a jugar un papel fundamental en su boda, aunque parece que no ha llevado muy bien la reconciliación entre su hija y el empresario. Ha aprovechado que estaba en un evento público para contar cómo se tomó su madre la noticia bomba de retomar su boda: "Mi madre e Íñigo se llevan bien. Ella respeta mucho nuestras decisiones. Evidentemente le pilló por sorpresa que yo cambiara de opinión. Ella cuando me cambia el tono sé por dónde va la cosa, y lo entendí. Al final una amiga me dijo que tenía que darles tiempo a todos mis amigos porque claro, nosotros no vemos todo lo bueno que vosotros tenéis como pareja. No estamos ahí y vemos solo la parte negativa", reconoce.

Pretende ser madre justo después de su boda

Vídeo: Europa Press.

El próximo mes de julio celebrarán el 'sí, quiero' delante de familiares y amigos, pero después de este gran evento, empezará una nueva vida para ambos. Y parece que tanto ella como su pareja tienen claro qué van a hacer. Tamara Falcó ha sido preguntado sobre la posibilidad de tener hijos nada más casarse y ella ha sido rotunda: "No me queda otra, voy a tener hijos después de la boda. A él le encantaría tener una familia y yo siempre lo he dicho, que si encontraba a la persona adecuada... ".

Isabel Preysler está viviendo ahora una de las etapas más duras de su vida después de haber roto con Mario Vargas Llosa. Tamara Falcó, que es uno de sus grandes apoyos, se ha pronunciado al respecto: "Mi madre está bien, tranquila. Estoy pasando tiempo con ella... Cuando se rompe una relación, la vida sigue. Yo que escriba un Nobel sobre mí, me encanta. Qué quieres que te diga. Yo me llevo muy bien con él, es un artista y no le quiero dar más importancia. Si tengo que tener una conversación con él, tendría una conversación y lo saludaría. No vendrá a la boda porque ha roto con mi madre", confiesa.