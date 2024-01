Tamara Falcó reacciona en 'El Hormiguero' al plagio de su vestido de novia

Como cada jueves, Tamara Falcó se ha sentado en el plató de ‘El Hormiguero’ para formar parte de la tertulia. Tras la entrevista de Karina, la marquesa de Griñón ha tenido oportunidad de hablar de algunos de los temas más candentes de la actualidad junto a Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Pablo Motos. Una reunión en la que ha salido a relucir un asunto relacionado con la boda de la hija de Isabel Preysler y también con sus discusiones con Íñigo Onieva.

Fue el pasado 8 de julio cuando Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el “sí, quiero” en la finca de El Rincón. Una boda esperada en todos los rincones del país, sobre todo teniendo en cuenta la polémica que ha caracterizado a la pareja desde el inicio de su romance. Sin embargo, ambos supieron anteponerse a las dificultades y protagonizar la que se convirtió en la ceremonia nupcial del año, marcada por los dos vestidos que escogió la marquesa de Griñón.

Ambos diseños fueron creados por Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera. Mientras que el primero de ellos tenía un toque elegante y, en cierto modo, recordaba al de la Reina Letizia; el segundo rompía todos los moldes al ser rosa empolvado. Se trataba de un traje más ligero que el anterior, confeccionado en organza de seda con volantes en cascada, silueta columna y escote palabra de honor. Una exquisita elección que ahora ha conquistado incluso a actrices del otro lado del charco.

Annaleigh Ashford plagia a Tamara Falcó en los Premios Emmy

Hace tan solo unos días, la intérprete Annaleigh Ashford se decantaba por el mismo diseño que Tamara Falcó en el día de su boda para acudir a los Premios Emmy. La nominada a mejor actriz de reparto por su papel en ‘Bienvenidos a Chippendales’ combinaba este elegante vestido con unas ligeras ondas al agua y un semirrecogido, además de un maquillaje sencillo. Sin duda alguna, una elección que deja entrever que el traje de Tamara ha causado sensación tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos ha hecho referencia al tema en ‘El Hormiguero’. Pero, lejos de enfadarse, la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ se ha tomado con humor la coincidencia. De hecho, ha creído que era “exclusivo hasta que ella lo utilizó en su boda”. No obstante, llama especialmente la atención que se trata de un vestido que no forma parte de ninguna de las colecciones de Wes Gordon para Carolina Herrera. Entonces, ¿lo habrá confeccionado de nuevo a petición expresa de Annaleigh Ashford?

Tamara Falcó desvela cómo son sus discusiones con Íñigo Onieva

Otro de los asuntos que se han tratado en la tertulia es el de las discusiones de pareja. Pablo Motos ha preguntado a sus colaboradores si, en sus relaciones, son ellos quienes empiezan las peleas o si, por el contrario, lo hacen sus compañeros de vida. Una cuestión a la que Tamara ha respondido entre risas: “Íñigo tiene la mecha más corta, pero yo tardo más en desenfadarme. Me puede durar bastante la discusión porque lo siento. Me cuesta, pero si él está haciendo un gesto empiezo a reaccionar positivamente y ya le vuelvo a hablar”, ha admitido.

El testimonio de la chef no ha quedado ahí, y ha confesado que, cuando se enfada, “puede llegar a no cenar con él”: “Puede pasar mucho tiempo… Soy la jueza, la que dicta sentencia”, ha bromeado. Una manera de demostrar que, aunque tiene un carácter fuerte, la hija de Isabel Preysler ha conseguido su ansiada estabilidad con su marido. Ahora ambos pueden presumir de haber creado uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, algo que queda reflejado en sus redes sociales con las numerosas escapadas que han llevado a cabo desde su boda.

París, Roma, Copenhague, la Costa Amalfitana o Tahití han sido algunos de los destinos escogidos por el incipiente matrimonio para dar rienda suelta a su amor. Su luna de miel no parece tener fin y, aunque ambos siguen encargándose de sus compromisos profesionales, lo cierto es que atraviesan un momento idílico en lo que a lo amoroso se refiere pese a que hubo quienes no creyeron en su historia.