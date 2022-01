A sus 40 años, Tamara Falcó está viviendo su época dorada. Está felizmente enamorada de su novio, Íñigo Onieva, y cargada de trabajos y proyectos personales que ocupan gran parte de su agenda. Este 2021 ha sido un año mágico para ella, ya que cumplió los 40 con una enorme fiesta rodeada de amigos y familiares. Además, en el ámbito profesional tampoco se puede quejar. Durante este año ha seguido colaborando en ‘El Hormiguero’. Una vez a la semana se sentaba en la mesa de debate junto a Pablo Motos y otros colaboradores. Además, después de su participación en ‘MasterChef Celebrity’ se ha centrado en su faceta más culinaria, sorprendiendo a todos. De hecho, este mes de septiembre, terminó sus estudios en Le Cordon Bleu. Pero, para llevar a cabo todos estos quehaceres, la hija de Isabel Preysler tiene que apartar otros proyectos, como es el de su firma de ropa, ‘TFP by Tamara Falcó’.

En el año 2018, Tamara Falcó debutó como diseñadora

Fue en el año 2018 cuando vimos por primera vez los primeros diseños de Tamara Falcó. Su debut como diseñadora fue muy aplaudido y contó con el apoyo de su madre, Isabel Preysler, que no dudó en enfundarse en uno de sus vestidos. La socialité siempre había soñado con convertirse en diseñadora. Sin embargo, alarga (y mucho) sus colecciones. La última, bajo el nombre de Fleur d’Éte by TFP la lanzó a principios del 2021. Desde entonces, ya no se han vuelto a ver nuevos diseños de Falcó, lo que hace que su tienda online se quede bastante parada a lo largo de los meses.

Si bien es cierto que cada una de sus colecciones son perfectas y emanan a la perfección el estilo de ella, sus seguidoras no tienen mucho donde elegir con el paso de las semanas. Diseñar un vestido no es tarea fácil, ya que además de dibujar el patrón, hay que elegir los tejidos y prestarle mucha atención al marketing y la distribución de los diseños. Todos los compromisos que ha tenido Tamara Falcó a lo largo de este año no le ha permitido prestarle la atención necesaria a su firma y tan solo hemos podido ser testigos de una colección con aires muy primaverales y veraniegos.

La hija de Isabel Preysler tan solo lanza una colección al año

De hecho, si prestamos atención a las fechas en las que lanza colección, habitualmente es una al año. Coincidiendo con la primavera. Su curso de cocina, las colaboraciones en televisión y sus compromisos profesionales con otras marcas no le permiten trabajar en más colecciones al año. Eso sí, esperamos ansiosos ver los nuevos diseños que la marquesa de Griñón nos tengan preparados para los próximos meses, ya que todas sus colecciones han sido de lo más bonitas.