«No le han robado la vacuna a nadie», defiende la ‘socialité’ al hablar de la vacuna que se han puesto las hermanas de Felipe VI en Abu Dabi.

La noticia de la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dabi, adonde viajaron el pasado mes de febrero para ver a su padre, el rey emérito, ha levantado ampollas en la sociedad. Para muchos, que las hijas de Don Juan Carlos aprovecharan su viaje a Emiratos Árabes para vacunarse contra el coronavirus ha irritado a gran parte de la población, a quienes su conducta no les ha parecido en absoluto ejemplar. Si hace unos días era Belén Esteban quien se pronunciaba sobre esta noticia y compartía su indignación, ahora ha sido Tamara Falcó la que ha dado su opinión al respecto en ‘El Hormiguero 3.0’.

«Si les ofrecen una vacuna, que la cojan», afirmaba la Marquesa de Griñón en la mesa de debate de ‘El Hormiguero’. Juan del Val apuntaba: «Yo creo que las infantas son republicanas. Son unas inconscientes que no saben el daño que le pueden hacer a su hermano o evidentemente se lo quieren hacer. Porque me parece impresionante. Ellas saben que esto va a trascender. No pueden decir: ‘Me lo ofrecieron y lo cogí’. No, son Infantas. Y ellas son de la Familia Real. La seguridad para ir allí la pagamos nosotros y cantidad de privilegios los pagamos nosotros».

«¡Que no se han saltado ninguna cola!»

«¿Qué privilegios?», se preguntaba la aristócrata, «les han quitado todo». «Llevan seguridad privada que pagamos todos. Lo pagas tú Tamara y lo pago yo. Esto es un tema que se debería debatir y tomar medidas», le contestaba Nuria Roca. El debate se calentaba por momentos. «Ellos no son una familia normal y por tanto no pueden actuar como actuaría una persona normal que si ve a Abu Dabi y le ofrecen la vacuna y se la quiere poner se la pone. Estas personas tienen que tener un comportamiento ejemplar porque si ellas no respetan la institución nadie tiene por qué respetar la institución. Me parece del todo inoportuno que estas personas hagan algo así de tapadillo porque nos hemos enterado 20 días después. Y que esto trascienda la misma semana en la que hemos sabido que el rey Juan Carlos ha tenido que pagar más 4 millones de euros en una regularización fiscal a quien perjudica es a Felipe VI«, apuntaba Cristina Pardo.

«¿Qué hay de no ejemplar en vacunarse si encima hay una vacuna más en España para otra persona?«, cuestionaba Tamara. «Me parece más ejemplar la actitud que ha adoptado elRey Felipe VI, que ha dicho que se vacunará él y su familia cuando le toque», le respondía Pardo. «¡No se han colado en ninguna cola en España! Hay mucha gente que no lo ha respetado», exclamaba la ‘socialité’. «¡Que no se han saltado ninguna cola! Lo estáis comparando como si fuera ilegal cuando no le han robado la vacuna a nadie».

Las hermanas del rey Felipe VI confirmaban el pasado miércoles mediante un comunicado que se vacunaron contra la Covid-19 porque se lo ofrecieron en Abu Dabi para conseguir un pasaporte sanitario y facilitar así su viaje de Oriente Medio a España. «Ante las informaciones publicadas en la prensa sobre la vacunación de que he sido objeto, quiero efectuar la siguiente aclaración«, dicen en su escrito conjunto.

«Tanto mi hermana como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos. De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido», finalizan.

Tamara Falcó, claramente a favor de la decisión de las Infantas, cree que todo este revuelo se ha armado porque «hay unos enemigos tremendos contra la monarquía ahora mismo». Su compañera Cristina Pardo no estaba de acuerdo con sus afirmaciones: No hace falta ser enemigo de la monarquía para cuestionar las cosas criticables que hacen, que desgraciadamente son muchas». La hija de Isabel Presyler insistía: «¿Cómo te ha afectado a ti que se vayan a vacunarse?». La periodista le contestaba: «Quiero que las instituciones de mi país sean ejemplares. Si estas dos personas hacen algo que contribuyen a desestabilizar a la monarquía es contraproducente. A mí no me ha afectado en nada, pero me parece que si desestabiliza las instituciones del país, esto es contraproducente para todos».

Finalmente, Pablo Motos zanjaba la conversación, en la que no se ponían de acuerdo. «Podemos estar aquí hasta Semana Santa», bromeaba. Tamara recordaba que «mi abuela tiene 98 años y la han llamado dentro del centro de salud».

