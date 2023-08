Tamara Falcó no tiene intención de retomar sus compromisos laborales. No próximamente, por lo menos. La marquesa de Griñón, que acaba de volver de su lujosa luna de miel en Sudáfrica con su marido, Iñigo Onieva, ha dejado claro que su faceta profesional puede esperar unos días ¿semanas? más. Tras celebrar su boda de ensueño, el pasado 8 de junio, en El Rincón y pasar cerca de un mes fuera de Madrid recorriendo mundo, la hija de Isabel Preysler ya está pensando en vacaciones. No te pierdas su reacción cuando la reportera le pregunta sobre sus planes inmediatos. La periodista no sale de su asombro con la respuesta que recibe.

Recibe nuestro newsletter para que no se te escape nada