La vida de Tamara Falcó en los últimos meses ha sido una montaña rusa de emociones en toda regla. El pasado 8 de julio, la marquesa de Griñón se dio el “sí, quiero” con Íñigo Onieva en la finca El Rincón, y desde ese momento, no ha parado de viajar y de copar titulares, unos más positivos que otros. El incipiente matrimonio se ha propuesto recorrer el globo a lo largo y ancho al más puro estilo Willy Fog, y en las últimas horas hacían partícipes a sus seguidores de su última escapada a Copenhague. Un viaje que llegaba recientemente a su fin y que obligaba al empresario y a la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ a volver a Madrid para atender algunos compromisos como el que ha tenido lugar esta tarde en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Con motivo de la inauguración de la exhibición bautizada como ‘Maestras’ en el enclave mencionado, Tamara Falcó ha reaparecido en pleno corazón de la capital, pero no lo ha hecho sola. La marquesa ha estado acompañada en todo momento por su madre, Isabel Preysler, con quien ha posado en el photocall para protagonizar unas imágenes marcadas por la complicidad. Y es que, en las instantáneas en cuestión ambas han sonreído ampliamente e incluso han aprovechado para mirarse mientras los fotógrafos desplazados inmortalizaban el momento. Más tarde, la marquesa se ha hecho eco en sus redes sociales de la presencia de su marido y su cuñada con una fotografía familiar.

Una vez más, la también conocida como “reina de corazones” ha hecho gala de su exquisito gusto estilístico de la mano de un maxi vestido floral negro con escote a pico y tonalidades rosas, moradas, verdes y amarillas. Este último color ha sido el que ha escogido para la cartera con la que ha puesto el broche de oro a su look final. Por su parte, su hija ha lucido como si de una estrella de Hollywood se tratara con un elegantísimo (y ajustado) diseño con las lentejuelas en color vino como principales protagonistas. Tamara es consciente de que la Navidad está a la vuelta de la esquina, motivo por el que no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer uso de estos pequeños brillantes que en estas fechas se convierten en un must have infalible.

Tamara Falcó, la reina de los reencuentros en su vuelta a Madrid

La vuelta a España de la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha estado marcada por los reencuentros. La marquesa no solo ha aprovechado su estancia en Madrid para reunirse con su madre, sino que también ha podido verse de nuevo las caras con dos de los pilares fundamentales de su boda. Estos no son otros que Carolina Herrera y su director creativo, Wes Gordon, quienes crearon sus dos vestidos nupciales. Ambos han saltado hasta el otro lado del charco para ver, en primera persona, esta nueva exposición del Museo Thyssen junto a otros de los rostros más conocidos del panorama nacional.

Además, en el photocall de la velada, la emblemática diseñadora se ha dejado fotografiar en compañía de dos de los protagonistas: Borja Thyssen y su esposa, Blanca Cuesta. En las imágenes aparece reflejada la gran sintonía de la que gozan, ya que no han dejado de reír incluso cuando los focos estaban apuntando hacia ellos.

Con quien también Tamara ha podido verse las caras de nuevo en esta cita ha sido con dos de sus mejores amigos. Juan Avellaneda y Boris Izaguirre han asistido a esta inauguración con sus mejores galas, aunque por ahora se desconoce si este último ha protagonizado un acercamiento con la marquesa de Griñón o si, por el contrario, han guardado las distancias pese a haber sellado la paz hace poco más de un mes.

Aunque su amistad fue una de las más destacadas de España, ambos tomaban caminos separados a raíz de unas declaraciones en las que el periodista tildó a su amiga de “homófoba”. Sin embargo, y después de haber permanecido varios meses alejados, ambos se dejaban ver de manera conjunta en el desfile de Pedro del Hierro de la Mercedes-Benz Fashion Week de la capital. Mientras que Tamara estaba ya sentada en el ‘front row’ dispuesta a dar pistoletazo de salida a la cita, el presentador no tenía reparo en acercarse a la hija de Isabel Preysler y fundirse con ella en un tierno abrazo que lograba traspasar pantallas.