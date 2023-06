Cuando solo quedan 8 días para que se celebre su boda con Iñigo Onieva, Tamara Falcó ha puesto rumbo a Nueva York para asistir a la última prueba de su vestido de novia en el taller de Carolina Herrera. A una semana de su enlace, y tras concluir su tratamiento en la clínica Buchinger, la marquesa de Griñón, más delgada, ha tomado un avión que la llevará a la Gran Manaza para reunirse con Wes Gordon, director creativo de CH, y ultimar con él los detalles de su traje. En este viaje, la aristócrata no ha estado sola. La acompaña su madre, Isabel Preysler. No se pierda el vídeo para ver las imágenes de su salida de la capital.

Vídeo: Europa Press

Madre e hija llegaban a la zona Premium del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a primera hora de la mañana del viernes. Ambas salían de un vehículo conducido por su chófer y, minutos después, entraban en la zona vip. Ambas vestían ropa casual y cómoda. Isabel, con pantalones pitillo y zapatillas deportivas; Tamara, con un vestido largo en color blanco.

Hace apenas unas horas, Tamara Falcó contó en 'El Hormiguero', donde colabora cada jueves, nuevos detalles sobre su inminente boda. Pablo Motos le reprochaba que no la invitó a su preboda, una celebración que durará tres días. "No te he invitado, Pablo, porque ya dijiste que no entendías eso de las bodas que duran tres días. Yo sé que no te apetece mucho venir a mi boda, además", le espetó la colaboradora.

"Mañana es la última prueba. Me voy a Nueva York mañana en un viaje de ida y vuelta", confesaba ante las cámaras de 'El Hormiguero'. Tamara ha tenido que enfrentarse a algunos problemas con su vestido de novia. En un principio confió en la firma Sophie et Voilà para la confección de su traje. Sin embargo, en la recta final de los preparativos de su enlace, ambas partes no llegaron a un acuerdo y Tamara se quedó sin diseñador. Finalmente, será la firma Carolina Herrera la que la vestirá de blanco.

Tamara no ha decidido aún cómo va a organizar las mesas del banquete. "No me he puesto con el 'sitting', porque en el ultimo momento te cancelan muchas personas. Pero hacer mesas me divierte", ha confesado.