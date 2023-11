Tamara Falcó revela sus planes de maternidad junto a Íñigo Onieva

Vídeo: SEMANA

Aunque resulte sorprendente, Tamara Falcó ha hecho una parada en España. Son escasas las apariciones públicas que la marquesa de Griñón lleva a cabo en su tierra natal desde que se casó con Íñigo Onieva. Ambos han protagonizado en los últimos meses escapadas por todos los rincones del planeta con las que han forjado aún más si cabe su historia de amor, pero no han dejado de lado sus compromisos profesionales. Así lo ha demostrado la hija de Isabel Preysler al reaparecer en el Jardín de Invierno del hotel Mandarin Oriental Ritz con motivo de la tradicional fiesta navideña de Moët y Chandon.

Tamara Falcó se ha llevado gran parte del protagonismo al pasar por la alfombra roja enfundada en un traje oversize de lentejuelas de su colección para Pedro del Hierro. Un diseño en azul noche que la marquesa combinaba con una blusa lila y una cartera negra de lo más elegante. Sin embargo, no solo ha llamado la atención su sofisticado look, sino también su cercanía con los medios de comunicación.

SEMANA ha podido mantener una charla con la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ en la que ha revelado sus planes de cara a una de las navidades más especiales de su vida. Se trata de la primera Pascua como casada para Tamara, que ha señalado que ahora tiene “que compartir con la familia de Íñigo y decidir qué hacíamos con las navidades, si este año con la mía o con la suya”. Finalmente, el matrimonio se ha decantado por pasar esta época junto a la familia Preysler, pero la hija de Carlos Falcó ha preferido no desvelar detalles sobre dónde pasarán concretamente los días 24 y 31 de diciembre.

En lo que a los rumores de embarazo se refiere, la marquesa de Griñón ha sido tajante. Aunque se trata de uno de sus grandes deseos, por ahora no está esperando un bebé: “Embarazada no estoy. Yo cuando venga, si viene, feliz. Depende de Dios, si pasa, pasa, tengo plena confianza”, ha comenzado, para después entrar en detalles sobre su futura maternidad: “No es nada que descartemos, pero no es algo que hayamos hablado porque realmente seguimos con la ilusión de formar una familia”. Aun así, Tamara se conforma con seguir junto a su marido como hasta ahora: “Estamos muy bien, es un momento superbonito para vivir en pareja porque nos casamos en julio, hace muy pocos meses. Hemos estado viajando mucho y comiendo mucho”.

Casi cinco meses después de su boda, la hija de Isabel Preysler ha tenido oportunidad de conocer más a fondo a su compañero de vida y así lo ha confirmado para SEMANA: “El matrimonio me ha enseñado a tener mucha paciencia, pero él también. A veces los dos somos cabezotas pero lo estamos resolviendo. Antes nos picábamos tres días, pero ahora es cómo ‘lo tenemos que arreglar’ y no vale de nada hacerte el orgulloso, estamos compartiéndolo todo”, ha revelado con orgullo.

Además, cabe destacar que Tamara e Íñigo se han lanzado de lleno a la aventura de la convivencia en el famoso (y polémico) ático de la marquesa en Puerta de Hierro, muy cerca de la vivienda de su madre. Una nueva etapa que ha traído felicidad a su nueva rutina conjunta: “La nueva casa está siendo un gusto, estamos ya viviendo ahí y ha quedado muy bonita, estamos muy contentos”, ha zanjado.