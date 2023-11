La vida tras la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está siendo lo más parecido a la vuelta al mundo en 80 días de Willy Fog. Desde que se dieron el “sí, quiero” el pasado 8 de julio en la finca de El Rincón, la marquesa de Griñón y el empresario no han dejado de viajar a algunos de los rincones más destacados del panorama internacional. Ambos dieron pistoletazo de salida a su etapa como casados en Sudáfrica, y lejos de asentarse definitivamente en la capital, ahora han protagonizado una escapada hasta la Costa Amalfitana.

Tan solo unos días después de su viaje a Copenhague, en Dinamarca, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han vuelto a coger un avión para recorrer el mundo. Era el pasado viernes, 3 de noviembre, cuando SEMANA conocía de primera mano que la pareja había estado en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el objetivo de embarcarse en una nueva aventura. En ese momento aún era desconocido cuál había sido el nuevo destino escogido por la marquesa de Griñón y su marido, pero como de costumbre, el empresario se ha hecho eco de los momentos más especiales de su viaje a través de sus redes sociales.

Ha sido hace apenas unas horas cuando el yerno de la hija de Isabel Preysler ha hecho uso de su cuenta de Instagram para compartir con sus casi 150 mil seguidores una serie de instantáneas bajo las que ha escrito: “Sarà perché te amo”, es decir, será porque te amo en castellano. Una declaración de amor en toda regla dirigida a su compañera de vida, la hija de Carlos Falcó.

Aunque no han protagonizado ningún selfie en común durante su estancia por la Costa Amalfitana, Íñigo no ha dejado pasar la oportunidad de hacer pública una imagen de su esposa en la que aparece con una sonrisa de oreja a oreja. En la foto, Onieva define a Tamara como “la bella”, y una vez más, demuestra que su amor por la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ va in crescendo con el paso del tiempo.

Por suerte, las condiciones climatológicas han favorecido a la pareja y han podido recorrer cada rincón de la Costa Amalfitana. Positano, Amalfi, Salerno y Nápoles han sido algunos de los puntos que el matrimonio ha podido conocer y de los cuales han podido degustar la gastronomía local. Uno de los planes favoritos de ambos, sobre todo teniendo en cuenta que Íñigo es un apasionado del mundo de la cocina y que Tamara incluso ganó el concurso culinario más destacado de España.

El 'convento' en el que Tamara Falcó e Íñigo Onieva han pasado los últimos días

Por su parte, Tamara ha tomado la palabra dentro del universo 2.0 para aclarar que han “pasado un finde de ensueño”. Lo ha hecho con una imagen de su marido en albornoz, en la que ha aclarado también que esta escapada ha sido una invitación por la que únicamente han tenido que pagar el vuelo y los planes de ocio que han querido llevar a cabo.

Como no podía ser de otra manera, la marquesa y su marido han estado ubicados en una de las zonas más exclusivas de Italia. El matrimonio se ha hospedado en el hotel Anantara Convento di Amalfi, un lugar de lo más exclusivo y con vistas al mar cuyo precio varía entre los 500 y los 1.500 euros por noche, dependiendo de si les han ubicado en una habitación estándar o en una suite con jacuzzi.

Pese a haber recorrido muchos lugares del mundo, Falcó ha asegurado que la Costa Amalfitana se ha convertido inmediatamente en uno de sus favoritos: “Yo no conocía la Costa Amalfitana y tan solo quiero volver. Espero que las fotos que publiquemos los próximos días os animen a venir porque es una joya única en el Mediterráneo”, ha contado la marquesa muy emocionada. Ahora tan solo queda esperar para saber cuál es el próximo destino para una pareja que no para en mitad de su mudanza a Puerta de Hierro.