Tamara Falcó habla por primera vez en público de su novio

Tamara Falcó reaparece en público justo unos días después de hacer pública su relación con su nuevo novio, que SEMANA ha descubierto quién es. La hija de Isabel Preysler amadrinó un acto solidario en el que hizo entrega de la suma recogida a través de la subasta del televisor LG OLED TV, firmado por los galardonados e invitados de losPremios Goya 2019, a la Asociación Cooperación Internacional y su proyecto Air Planet.

Tamara reaparece tras la fotografía que compartió junto a su pareja

Esta es la imagen en la que Tamara demostraba su amor

Además de la solidaridad de la socialité, el foco estaba fijado en su nuevo novio y en qué tenía que decir ella respecto a esta nueva relación, que además ha querido confirmar en público: “Sí estamos juntos pero de eso prefiero no hablar mucho porque ya dije en su momento que era una persona muy privada. Prefiero que no me hagáis muchas preguntas”.

Se mostró muy feliz y sonriente durante la entrevista

Además, Tamara Falcó ha confirmado que su madre, Isabel Preysler, ya conoce a su nueva pareja: “Ya los he presentado”, ha sentenciado con una sonrisa que no podía evitar a pesar de que no quería pronunciarse mucho respecto a ese tema. Pero la Preysler no ha sido la única, sino también su abuela: “Ella está encantada con todo siempre que nosotros estemos felices”, ha dicho.

Ella misma decidió hacer público este nuevo romance

Los medios que se encontraban allí no podían evitar preguntar acerca sobre este nuevo romance de Tamara Falcó, que ella misma decidió hacer público a través de las redes sociales: “La verdad es que lo tenía que haber pensado más, como muchas de las cosas que hago. Pero fue un momento muy bonito, me encantó la foto y bueno, me pareció el momento correcto”, ha dicho respecto a la decisión de publicar una fotografía junto a su nueva pareja.

Además, la pareja incluso ya ha viajado junta

Y es que además, la relación entre la pareja parece estar más que consolidada y debido a esto hasta han emprendido un viaje juntos. Algo que Tamara Falcó ha querido apuntillar: “Sí, hemos viajado juntos, pero éramos un grupo grandes. Aún así, cuando viajas con alguien, conoces mejor a la persona”, ha dicho.

La entrevista, en vídeo

En todo momento, hemos visto a la Tamara Falcó más risueña, feliz y con una sonrisa de oreja a oreja de los últimos tiempos. Os dejamos el vídeo con la entrevista, que no tiene desperdicio.