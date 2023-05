Tamara Falcó lo cuenta todo sobre su vestido (definitivo) de novia

¡Tamara Falcó ya tiene, oficialmente, vestido de novia! Después de su visita a Nueva York para encontrarse con Wes Gordon, diseñador de Carolina Herrera, la Marquesa de Griñón ha encontrado su traje. Esta es la segunda vez que se ha tenido que poner en marcha para hacer realidad su diseño soñado. En la primera ocasión el contrato terminó después de diferencias creativas y acusaciones con la firma española Sophie et Voilà. "Han sido encantadores y tengo algo que ponerme, ¡todo son buenas noticias!", reconocía entre risas en su visita a 'El Hormiguero'.

Esta visita a Estados Unidos no será la primera ni la última. Hasta que pueda tener el vestido definitivo para lucir en su enlace, todavía queda camino. "Tengo que hacerme más pruebas y volver entre tres y cuatro veces más. Ni Carolina Herrera ni su hija estaban, solo Wes y el equipo. Había bastante gentío pero fenomenal", desvela. A diferencia de lo que ya ha vivido, lo que experimentó en este viaje sí se acerca a lo que se imaginaba: "Ha sido la prueba de novia más maravillosa que he tenido". Está pletórica por haber confiado en esta firma en la que su familia ya ha confiado en numerosas ocasiones.

"Fueron encantadores, los bordados preciosos, el equipo...me he sentido super escuchada", lanzó ante las cámaras. Estas palabras muchos consideran que es una indirecta para las que fueron sus anteriores diseñadoras. El primer contacto que tuvo Tamara Falcó con Wes Wordon fue más normal de lo que se pudiera pensar. La hija de Isabel Preysler tiene el contacto de este guardado en su móvil y decidió mandarle un mensaje para ver qué se podría hacer. Gracias a ese paso, ahora ya respira más tranquila: "Por lo menos tengo algo que ponerme". La mala racha que le achacan parece estar pasando, a pesar de que en este viaje haya tenido otro percance y se pillara el pie con una puerta, sin mayor complicación.

Ana Boyer sale en defensa de Tamara Falcó: "No ha tenido un mal gesto"

Esta misma tarde Ana Boyer, hermana de Tamara Falcó, salía en su defensa frente a los medios. Ve injustas las críticas que la Marquesa de Griñón está recibiendo después de conocerse el conflicto con Sophie et Voilà, marca que finalmente no le hará el vestido. En ningún momento, y ha estado presente en las primeras pruebas, tuvo una mala palabra para las diseñadoras por mucho que se diga. "En absoluto me parece que sea así, es muy espontánea y natural. Siempre la he visto muy educada, no creo que haya tenido un mal gesto. Eso me molesta, no es verdad. En las pruebas que he estado no lo ha habido", aclara.

Su hermana no estaba conforme con el vestido y no hay más, no hay otro trasfondo. Le reconoce la valentía por tomar la decisión de comenzar un nuevo vestido con tan poco margen. "Creo que se creó una situación desagradable para todas las partes. Es un momento que tiene que tener un buen recuerdo y cuando la experiencia deja de ser eso es mejor un cambio", aseguró. Sobre ese vestido nuevo de Carolina Herrera coinciden en que es el mejor que podría haber elegido. Es de las pocas afortunadas que sabe lo que realmente va a llevar: "Tuvimos la suerte de hacer una videollamada mi madre y yo, estuvimos viéndolo y está guapísima. Es lo que tiene que ser".