Tamara Falcó le dedica unas bonitas palabras a Julio Iglesias

Tamara Falcó no puede evitar esconder su sonrisa cuando se le menciona a Julio Iglesias, ex de Isabel Preysler y padre de sus hermanos

La relación entre Isabel Preysler y Julio Iglesias siempre ha sido muy buena. Incluso después de su ruptura. A pesar de que la separación fue muy dolorosa e incluso tuvieron que llegar a diferentes acuerdos, sobre todo por sus hijos, Chábeli, Enrique y Julio José, nunca se dedicaron una mala palabra. Al menos públicamente. Por este motivo, Tamara Falcó le guarda especial cariño al padre de sus hermanos. De hecho, tras su reconciliación con Íñigo Onieva, la colaboradora de televisión desveló unas llamativas palabras sobre el artista que le hicieron darle una segunda oportunidad al empresario. Ahora, vuelve a dedicarle unas bonitas palabras al cantante. ¿Quieres escuchar qué ha dicho sobre él? No te pierdas el vídeo y dale al play.

Vídeo: Redes sociales

Después de que Julio Iglesias saliera en defensa de Isabel Preysler en 'Hola', Tamara Falcó ha reaccionado a ello. Lo ha hecho sonriendo ante las preguntas de la prensa cuando se le ha mencionado al cantante de 'Soy un truhan, soy un señor'. Además, ha asegurado que es un "caballero" y lo es "siempre". Sin lugar a dudas, la relación que guarda con "tío Julio" (así lo llama en la intimidad) es muy buena. Mucho mejor de la que guarda con Mario Vargas Llosa, a quien no perdona todos los desprecios que sus hijos han hecho a su madre y a su familia. Por otra parte, para el cantante son todo halagos y no es la primera vez que los hace.

Tamara Falcó reveló las impactantes palaras que su madre le dijo sobre Julio Iglesias

Hace unas semanas, durante una entrevista en 'El Hormiguero', habló de esas palabras que hemos mencionado anteriormente que le hicieron darse cuenta que quería darle una segunda oportunidad con su prometido. Y contó lo siguiente: "Mi madre hizo un comentario sobre el tío Julio y yo pensé: 'Nunca se han dado una oportunidad y me dio qué pensar sobre el amor'". Tamara reflexionó sobre la separación de su madre con Julio Iglesias como nunca antes lo había hecho. Confesó que en una ocasión, Isabel le dijo a su hija: "Enamorada es lo que estaba yo de tu padre, que me rompió el corazón y por eso no le pude perdonar".

La historia de amor entre Julio Iglesias e Isabel Preysler

La relación entre el cantante y la 'reina de corazones' ocupó cientos de portadas del papel couché en su época. Se convirtieron en los grandes protagonistas de la crónica social y la prensa rosa, siendo una de las historias de amor más sonadas por aquel entonces. Cuando sus padres la mandaron a Madrid, a casa de sus tíos, comenzó a salir por la noche de la capital madrileña a las fiestas más exclusivas. Fue en una de ellas, en las que se relacionaba con la alta sociedad, cuando conoció a Julio Iglesias.

Desde el primer momento, Julio Iglesias se enamoró locamente de ella. Prueba de ello son las letras de las canciones que le dedicó en su momento a lo largo de la historia. El 29 de enero de 1971, la pareja de moda se casó en Illescas, en la provincia de Toledo. Isabel Preysler estaba embarazada cuando se dio el 'sí, quiero' y, por el clima social en aquella época de España fue a dar a luz a su primera hija, Chabeli, en Cascáis, Portugal. Durante el parto, el artista no estaba presente pero sí su padre, el Dr. Iglesias Puga. De la relación entre el cantante e Isabel, nacieron tres hijos: Chabeli, Julio José y Enrique Miguel. Tras siete años de matrimonio, en 1978 decidió tomar caminos separados.