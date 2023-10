Joaquín Torres zanja la polémica con Tamara Falcó: "Si no le gusta su ático, que lo venda"

Muchos se preguntan la verdadera razón por la que Tamara Falcó no se ha mudado todavía a su espectacular ático del barrio madrileño Puerta de Hierro. Y es que ha pasado más de un año y medio desde que le hicieran la entrega de llaves del piso de 186 metros cuadrados que adquirió no como inversión, sino como vivienda para habitar en su caso con Íñigo Onieva. Una obra del arquitecto Joaquín Torres y sobre la que no parece tener el mejor de los conceptos a tenor de sus últimas declaraciones: "Es muy bonita sobre plano, pero no es la mejor de todas". Lejos de pasar desapercibidas sus palabras, el marido de Raúl Prieto se dirigió a la marquesa de Griñón, calificando lo dicho por ella como "algo bastante pueril e infantil". Una polémica que ha querido zanjar ahora con una publicación en sus redes sociales donde, por cierto, todavía se le nota cabreado.

Joaquín Torres, molesto con Tamara Falcó por sus últimas declaraciones sobre su ático en Puerta de Hierro (Madrid)

"Cero polémica con Tamara Falcó. No me ofende nada de lo que ha comentado. No le gusta su ático, pues que lo venda. Polémica zanjada", escribe Joaquín junto una fotografía en la que se puede ver a la hija de Isabel Preysler portando las llaves de su elitista piso en la capital. Una imagen donde Tamara sonríe y donde se intuye lo ilusionada que entonces estaba con la compra de su primera vivienda, un inmueble que está muy cerca de la mansión de su madre. Fue en su última visita en 'El Hormiguero' cuando le confesó a Pablo Motos que quizás se había equivocado al adquirir su nueva casa. Una revelación que llegó justo después de que se convirtiera en noticia por el bloqueo botánico que había hecho en la terraza de su ático. ¿La intención de esta decoración? Preservar su intimidad. "Tenía unas plantas preciosas, pero me he puesto más plantas. Y esto lo han denominado bloqueo botánico. De esta manera, no podían hacer fotos ni ver nada de lo que sucede en el interior", dijo. "La casa es muy moderna, porque es todo acristalado y está hecha para que se te ve desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero quizás para mí no es la mejor de todas", añadió Tamara Falcó.

Joaquín Torres tras escuchar la conclusión de Tamara, a quien se habría hecho un excelente precio en la compra por convertirse en imagen de la promotora, cargó contra ella. "Se descalifica ella misma, porque no ha sabido interpretar cómo era el plano. A mí no me ofende nada. Yo asumo que mi arquitectura no le gusta a mucha gente y que, para gustarte este tipo de arquitectura, hay que tener unos criterios estéticos, artísticos y arquitectónicos que esta niña no tiene. No le gusta la arquitectura moderna, no le gusta el arte moderno (...) Eso es una auténtica estupidez. Si está muy acristalada, será para que tú puedas ver de dentro afuera, no de fuera para dentro. Durante el día, se ve un paño negro. No se ve nada. Si quieres vivir de una manera aislada, no te vas a un bloque de viviendas y compras el ático que está adosado a dos áticos más", dijo él.

La marquesa de Griñón contrató a diseñadores para reformar la casa a su gusto

Cabe señalar que, aunque la vivienda era de obra nueva y se le hizo entrega con las primeras calidades, Tamara recurrió a interioristas para que hicieran todo a su gusto. Ese fue precisamente uno de los motivos por los que se ha retrasado su traslado, tal y como nos explicó el entorno de la aristócrata a la revista SEMANA. "La reforma de la casa todavía no ha terminado. La constructora que se lo está haciendo no podía empezar hasta marzo. Ella está feliz y a la espera de poder mudarse a una casa propia y decorada por completo a su gusto", nos dijeron este verano. Ahora tanto ella como el equipo que ha contratado ultiman todos los detalles para que Tamara se pueda mudar y quién sabe si formar allí su familia junto a Íñigo Onieva.

Todas las comodidades de la casa de Tamara Falcó en Puerta de Hierro

Cuatro habitaciones distribuidas en 186 metros cuadrados, una increíble terraza con vistas y diseño son solo algunos de los detalles de esta casa tan especial al que la hija de Isabel Preysler ha querido darle su toque. Quiere una casa de revista y nadie tiene duda de que será posible gracias a los profesionales en los que ha confiado. Y, aunque su nuevo domicilio será un auténtico oasis, tendrá que convivir con otros vecinos, de hecho, son 87 propietarios en su lujosa urbanización. Allí tanto ella como el resto podrán disfrutar si lo desean de piscina, spa, gimnasio e incluso zona social gourmet, comodidades que multiplicarán los gastos y que harán mucho más apetecible vivir en un lugar así.