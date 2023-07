Tamara Falcó, Íñigo Onieva y la boda de medio millón de euros, según los expertos

10 de 20

Según se ha revelado será la exclusiva marca Moët & Chandon quien estará detrás del vino espumoso de la boda de Tamara. No escatimarán en número de botellas, ya que cada vez es más habitual beber champán durante el cóctel y la cena. "Ya no solo se utiliza para brindar. Pueden llevar 400 botellas. En este tipo de eventos no puedes decir que ya no queda", analizan. "60 euros por 400 es un total de 2.400", añaden.