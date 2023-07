Tamara Falcó e Íñigo Onieva ponen rumbo a su luna de miel (¡y coinciden con Mario Vargas Llosa en el aeropuerto!)

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha sido el escenario de una coincidencia totalmente sorprendente. Tamara Falcó e Íñigo Onieva inician su luna de miel acudiendo a coger un vuelo, de momento con destino desconocido, a la vez que Mario Vargas Llosa se subía a su coche tras un viaje. La pareja de recién casados comienza una nueva etapa juntos después de que este 8 de julio se casaran frente a más de 400 invitados en el Palacio de El Rincón. Primero era el Premio Nobel de Literatura el que abandonaba en un coche negro la zona premium, donde las cámaras no pueden acceder y, justo después, se producía la salida de los flamantes recién casados.

Dale al play y no te pierdas el inesperado momento que captaron las cámaras de Europa Press. Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler ponían punto y final a su relación en diciembre de 2022 tras más de 8 años de relación. La tensión y los reclamos se hicieron presentes e, incluso, en los textos del escritor se reflejaban ciertas pullas a la familia de su ya ex pareja. "Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento en enero. Cuando hablaba de las islas Marquesas se reía de ella (Tamara), una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él", desveló en su entrevista en la revista Hola tras la sonada ruptura.

La propia Tamara Falcó mostró su decepción ante tal suceso. "Yo que escriba un Nobel sobre mí, me encanta. ¡Qué quieres que te diga! Yo me llevo muy bien con él, es un artista y no le quiero dar más importancia. Si tengo que tener una conversación con él, tendría una conversación y lo saludaría. No vendrá a la boda porque ha roto con mi madre", confesó ante los medios con una sonrisa.

Mario Vargas Llosa y su primer destino tras su ingreso hospitalario

Mario Vargas Llosa, nada más recuperarse, tomó un avión para reunirse con su familia. "Últimas revisiones de la novela entre nietos ávidos de saber", compartía Álvaro, su hijo, a través de las redes sociales sobre este encuentro tan especial. Recupera así la historia que pausó por su problema de salud con otra perspectiva. El escritor ingresó en la Clínica Ruber a principios de julio por complicaciones de su segundo Covid.

Preocupaba, y mucho, su salud por lo repentina de la noticia y era su hijo, que se encontraba en la capital, el que tranquilizó a los medios con su mejoría. 7 días después abandonaba el hospital ya visiblemente recuperado y agradeciendo a los medios el interés y al equipo médico que le ha cuidado. Este suceso impidió que estuviera de en el rumoreado viaje junto a su círculo más cercano mientras se realizaba la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.