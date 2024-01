Tamara Falcó e Íñigo Onieva ingresan en una clínica de adelgazamiento

La Navidad es una etapa para vivir en familia que inevitablemente se convierte en un tiempo de excesos. Tamara Falcó e Íñigo Onieva han iniciado este recién estrenado 2024 ingresando en un centro de adelgazamiento. No es la primera vez que la Marquesa de Griñón opta por pasar por este tipo de clínicas, es habitual que confíe en sus tratamientos una vez al año. Sin embargo, Íñigo Onieva sí que se estrena como cliente de un exclusivo centro de salud y bienestar.

Tanto la hija de Isabel Preysler como el empresario son amantes de la buena mesa y 'foodies' confesos. Ahora toca depurarse y recuperarse para estar al cien por cien, también mantener la línea. La propia Tamara Falcó bromeaba durante su última intervención en 'El Hormiguero' que se había pasado más de la cuenta. "Roast Beef, pasta, turrones... He ido a empezar bien el año a una clínica de macrobiótica". Tras disfrutar de la familia en Miami, el matrimonio se desplazó hasta Suiza. Allí han pasado por una exclusiva clínica en la que se valen de las técnicas naturales, también de unos estrictos patrones alimenticios para lograr el objetivo de ayudar al cuerpo a desintoxicarse de los excesos propios de estas fechas. "Me he comido todos los turrones del mundo", añadía la colaboradora en tono jocoso quien habría abandonado el centro para cumplir con sus compromisos profesionales.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva empiezan el año con una dieta macrobiótica

La Marquesa de Griñón ya ha confiado en otras ocasiones en este exclusivo centro que cuenta con sede en nuestro país. Se trata de una clínica que combina las "últimos avances médicos con la reeducación alimentaria y diferentes terapias naturales para mejorar y prolongar la salud" de sus huéspedes, tal y como indican en su web. Su método se vale de ocho disciplinas holísticas y la clínica ofrece distintos programas de salud que buscan tanto un buen bienestar físico como mental. La pareja ingresó de forma conjunta y podrían salir este mismo domingo, 14 de enero, tras haber finalizado el tratamiento, según informaban en 'Y ahora Sonsoles'.

Un fin de fiesta en clave de bienestar para despedir sus primeras Navidades como marido y mujer. El matrimonio viajó Miami para disfrutar de la compañía de la familia de Tamara Falcó durante la Nochebuena y la Navidad, estuvieron acompañados por los hermanos de la Marquesa de Griñón. Mientras que el Fin de Año regresaron a Europa para visitar la exclusiva estación de esquí de Gstaad, punto de encuentro de celebrities de todo el planeta. Allí han aprovechado para practicar deporte -esquí y raquetas- y se han reencontrado con Álvaro Falcó, primo de Tamara, y su mujer, Isabelle Junot.